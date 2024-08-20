Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з РФ.
Головні тези:
- Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП на території України, пов'язаної з РФ.
- Заборона може убезпечити Україну від маніпуляцій Росії та змінити церковну ситуацію в країні.
- Президент Володимир Зеленський активно підтримує законопроєкт і наголошує на його важливості для національної безпеки.
- Законопроєкт розглядається як можливість зміцнення соборності та єдності духовної України.
Рада заборонила РПЦ
Як повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 265 народних депутатів.
Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.
Що цьому передувало
1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.
Законопроєкт, згідно із яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП на території України, зможе убезпечити країну від маніпуляцій Росії в бік української церкви.
Минулого тижня президент Володимир Зеленський обговорював законопроект із представниками Ради церков та релігійних організацій.
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