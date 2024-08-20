Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з РФ.

Рада заборонила РПЦ

Як повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 265 народних депутатів.

Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. В народі — закон про заборону московської церкви), — написв Железняк. Поширити

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Що цьому передувало

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу". Поширити

Законопроєкт, згідно із яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП на території України, зможе убезпечити країну від маніпуляцій Росії в бік української церкви.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський обговорював законопроект із представниками Ради церков та релігійних організацій.