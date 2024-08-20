Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП

Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП
Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з РФ.

Головні тези:

  • Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП на території України, пов'язаної з РФ.
  • Заборона може убезпечити Україну від маніпуляцій Росії та змінити церковну ситуацію в країні.
  • Президент Володимир Зеленський активно підтримує законопроєкт і наголошує на його важливості для національної безпеки.
  • Законопроєкт розглядається як можливість зміцнення соборності та єдності духовної України.

Рада заборонила РПЦ

Як повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 265 народних депутатів.

Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. В народі — закон про заборону московської церкви), — написв Железняк.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту  —  згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Що цьому передувало

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".

Законопроєкт, згідно із яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП на території України, зможе убезпечити країну від маніпуляцій Росії в бік української церкви.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський обговорював законопроект із представниками Ради церков та релігійних організацій.

Верховній Раді запропоновано законопроект, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Цей законопроект має спрацювати і повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної, — зазначив Володимир Зеленський.

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