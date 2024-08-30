Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Офіс Президента України
Микола Олещук
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Президент Володимир Зеленський оприлюднив указ про звільнення генерал-лейтенанта Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. 

Головні тези:

  • Президент Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука з посади в рамках посилення обороноздатності України.
  • Олещука призначили на цю посаду в серпні 2021 року.
  • Зеленський підкреслив важливість береження військових та посилення командного рівня для досягнення результатів у підтримці воїнів, що борються за Україну.
  • Рішення звільнити Олещука було узяття у контексті загального підвищення ефективності української армії та забезпечення підтримки всіх військових.
  • Зеленський висловив вдячність військовим, які беруть участь у боротьбі за Україну, і підкреслив необхідність посилення обороноздатності країни та забезпечення безпеки особовому складу.

Що відомо про звільнення Олещука з посади командувача Повітряних сил

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Олещука призначили командувачем Повітряних сил 9 серпня 2021 року, змінивши на цій посаді Сергія Дроздова. Того самого дня його представив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на острів Зміїний.

До цього Олещук був начальником штабу - першим заступником командира Повітряного командування "Схід".

У Генштабі повідомили, що відповідно до наказу головкома ЗСУ Олександра Сирського, тимчасово виконуючим обов’язки командувача ПС ЗСУ призначено командувача повітряного командування «Центр» генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

Що каже Зеленський з приводу звільнення Олещука

Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України - для результату. І це потрібно так само на командному рівні - ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів, - йдеться у коментарі президента України стосовно звільнення Олещука у вечірньому зверненні.

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