Наталя Гуменюк отримала посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь". До її нових повноважень входить усе, що стосується комунікацій ОК "Південь".
Головні тези:
- Наталя Гуменюк отримала нову посаду заступниці начальника управління комунікацій Оперативного командування «Південь» після скандалу та звільнення з попередньої посади речниці Сил оборони півдня.
- Гуменюк відмовляється розголошувати деталі свого призначення, стверджуючи, що це конфіденційна інформація.
- Посада управління була створена для покращення комунікації в контексті війни та зростання напруженості на сході України.
Яку нову посаду в ОК "Південь" отримала Наталя Гуменюк
Гуменюк зазначила, що не може назвати точних дат, тому що призначення офіцера на посаду — це закрита інформація.
Управління, в якому вона працюватиме, за словами Гуменюк, створили для "покращення комунікації, з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення".
Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня
У квітні Генштаб ЗСУ звільнив Наталію Гуменюк з посади речника Сил оборони півдня. Цьому передувала звернення медійників до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
Українські журналісти наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності. Натомість Гуменюк заявила, що медійники нібито не навели доказів вказаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.
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