Яку нову посаду в ОК "Південь" отримала Наталя Гуменюк

Гуменюк зазначила, що не може назвати точних дат, тому що призначення офіцера на посаду — це закрита інформація.

Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть у тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь", — розповіла Гуменюк. Поширити

Управління, в якому вона працюватиме, за словами Гуменюк, створили для "покращення комунікації, з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення".

Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня

У квітні Генштаб ЗСУ звільнив Наталію Гуменюк з посади речника Сил оборони півдня. Цьому передувала звернення медійників до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Українські журналісти наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності. Натомість Гуменюк заявила, що медійники нібито не навели доказів вказаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.