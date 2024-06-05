Гуменюк буде працювати в ОК «Південь» після гучного скандалу та звільнення
Категорія
Україна
Дата публікації

Гуменюк буде працювати в ОК «Південь» після гучного скандалу та звільнення

Гуменюк
Джерело:  Детектор медіа

Наталя Гуменюк отримала посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь". До її нових повноважень входить усе, що стосується комунікацій ОК "Південь".

Головні тези:

  • Наталя Гуменюк отримала нову посаду заступниці начальника управління комунікацій Оперативного командування «Південь» після скандалу та звільнення з попередньої посади речниці Сил оборони півдня.
  • Гуменюк відмовляється розголошувати деталі свого призначення, стверджуючи, що це конфіденційна інформація.
  • Посада управління була створена для покращення комунікації в контексті війни та зростання напруженості на сході України.

Яку нову посаду в ОК "Південь" отримала Наталя Гуменюк

Гуменюк зазначила, що не може назвати точних дат, тому що призначення офіцера на посаду — це закрита інформація. 

Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть у тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь", — розповіла Гуменюк. 

Управління, в якому вона працюватиме, за словами Гуменюк, створили для "покращення комунікації, з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення".

Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня

У квітні Генштаб ЗСУ звільнив Наталію Гуменюк з посади речника Сил оборони півдня. Цьому передувала звернення медійників до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Українські журналісти наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності. Натомість Гуменюк заявила, що медійники нібито не навели доказів вказаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.

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