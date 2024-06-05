Гуменюк будет работать в ОК «Юг» после громкого скандала и увольнения

Наталья Гуменюк получила должность заместителя начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг". В ее новые полномочия входит все, что касается коммуникаций ОК "Юг".

Какую новую должность в ОК "Юг" получила Наталья Гуменюк

Гуменюк отметила, что не может назвать точных дат, потому что назначение офицера на должность — это закрытая информация.

Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины, а сейчас официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Здесь есть некоторая разница, хотя бы даже в том, что теперь это не Силы обороны, это немного другое образование, а уже в пределах компетенции ОК "Юг", — рассказала Гуменюк. Поделиться

Управление, в котором она будет работать, по словам Гуменюк, было создано для "улучшения коммуникации, с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения".

Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны юга

В апреле Генштаб ВСУ уволил Наталию Гуменюк с должности спикера Сил обороны юга. Этому предшествовало обращение медийщиков к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с просьбой заменить Наталью Гуменюк, которая была начальницей объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.

Украинские журналисты отмечали, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности. Гуменюк заявила, что медийщики якобы не привели доказательств указанными фактами, а прессцентр Сил обороны юга не нарушил никаких приказов командования.