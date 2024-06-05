Гуменюк будет работать в ОК «Юг» после громкого скандала и увольнения

Наталья Гуменюк получила должность заместителя начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг". В ее новые полномочия входит все, что касается коммуникаций ОК "Юг".
Главные тезисы
- Наталья Гуменюк получила новую должность заместителя начальника управления коммуникаций Оперативного командования «Юг» после скандала и увольнения с предыдущей должности спикера Сил обороны юга.
- Гуменюк отказывается разглашать детали своего назначения, утверждая, что это конфиденциальная информация.
- Пост управления был создан для улучшения коммуникации в контексте войны и роста напряженности на востоке Украины.
Какую новую должность в ОК "Юг" получила Наталья Гуменюк
Гуменюк отметила, что не может назвать точных дат, потому что назначение офицера на должность — это закрытая информация.
Управление, в котором она будет работать, по словам Гуменюк, было создано для "улучшения коммуникации, с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения".
Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны юга
В апреле Генштаб ВСУ уволил Наталию Гуменюк с должности спикера Сил обороны юга. Этому предшествовало обращение медийщиков к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с просьбой заменить Наталью Гуменюк, которая была начальницей объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.
Украинские журналисты отмечали, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности. Гуменюк заявила, что медийщики якобы не привели доказательств указанными фактами, а прессцентр Сил обороны юга не нарушил никаких приказов командования.
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