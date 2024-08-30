Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушными силами
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушными силами

Офис Президента Украины
Николай Олещук
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Президент Владимир Зеленский обнародовал указ об увольнении генерал-лейтенанта Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский принял решение уволить командующего Воздушными силами в рамках усиления обороноспособности Украины.
  • Олещук был назначен на должность в августе 2021 года.
  • Увольнение Олещука произошло в контексте общего повышения эффективности украинской армии и заботы о военнослужащих.
  • Зеленский подчеркнул важность укрепления командного уровня для поддержки борьбы за Украину и достижения результатов на фронте.
  • Публичное обращение президента к военным после увольнения Олещука подчеркнуло необходимость бережного отношения к личному составу и усиления обороноспособности страны.

Что известно об уходе Олещука с должности командующего Воздушными силами

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Олещук был назначен командующим Воздушными силами 9 августа 2021 года, сменив на этом посту Сергея Дроздова. В тот же день его представил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на остров Змеиный.

До этого Олещук был начальником штаба – первым заместителем командира Воздушного командования "Восток".

В Генштабе сообщили, что согласно приказу главкома ВСУ Александра Сырского, временно исполняющим обязанности командующего ПС ВСУ назначен командующий воздушным командованием «Центр» генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Что говорит Зеленский по поводу увольнения Олещука

Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным лётчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов, - говорится в комментарии президента Украины об увольнении Олещука в вечернем обращении.

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