Президент Владимир Зеленский обнародовал указ об увольнении генерал-лейтенанта Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.
Главные тезисы
- Президент Зеленский принял решение уволить командующего Воздушными силами в рамках усиления обороноспособности Украины.
- Олещук был назначен на должность в августе 2021 года.
- Увольнение Олещука произошло в контексте общего повышения эффективности украинской армии и заботы о военнослужащих.
- Зеленский подчеркнул важность укрепления командного уровня для поддержки борьбы за Украину и достижения результатов на фронте.
- Публичное обращение президента к военным после увольнения Олещука подчеркнуло необходимость бережного отношения к личному составу и усиления обороноспособности страны.
Что известно об уходе Олещука с должности командующего Воздушными силами
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Олещук был назначен командующим Воздушными силами 9 августа 2021 года, сменив на этом посту Сергея Дроздова. В тот же день его представил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на остров Змеиный.
До этого Олещук был начальником штаба – первым заместителем командира Воздушного командования "Восток".
В Генштабе сообщили, что согласно приказу главкома ВСУ Александра Сырского, временно исполняющим обязанности командующего ПС ВСУ назначен командующий воздушным командованием «Центр» генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.
Что говорит Зеленский по поводу увольнения Олещука
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