Зеленский представил образовательное приложение "Мрия"
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский представил образовательное приложение "Мрия"

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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В рамках участия в региональном образовательном форуме «Создаем будущее вместе» в Запорожье вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом президент Владимир Зеленский представил образовательное приложение "Мрия".

Главные тезисы

  • Образовательное приложение “Мрия” разработано для модернизации украинского школьного образования, улучшения качества обучения и упрощения управления школьным образованием.
  • Приложение предоставляет учащимся ID-карту для выполнения заданий, планирования учебного дня и доступа к учебному контенту.
  • Родители могут наблюдать за процессом обучения своего ребенка, а учителя легко формировать учебные планы, ставить оценки и контролировать посещение.
  • Первые 40 украинских школ уже присоединились к приложению 'Мрия', и количество пользователей превышает 100 тыс.
  • Внедрение цифровых технологий в образование способствует удобству участников образовательного процесса и повышению эффективности управления учебным процессом.

Что известно об образовательном приложении "Мрия"

В прошлом году мы анонсировали разработку приложения, которое сможет реально модернизировать наше украинское школьное образование. Который сможет дать детям максимум позитива от обучения в школе. Который сможет дать родителям максимум понимания того, что происходит в школе. И который сможет дать учителю максимум свободы строить обучение и строить его эффективно, - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что 2 сентября первые 40 украинских школ присоединились к приложению "Мрия", в котором насчитывается уже до 100 тыс пользователей.

"Мрия" - это отдельное приложение для детей, родителей и учителей и веб-портал для педагогов и администрации школы. То есть смартфон позволит легче и эффективнее управлять всем процессом обучения. "Вебпортал позволит убрать всю бюрократию и планировать и руководить учебным процессом быстрее и без никому ненужных бумаг", - подчеркнул глава государства.

Какие функции учащиеся получат с помощью приложения "Мечта"

Приложение позволит украинским школьникам получить ID-карту, с помощью которой они в собственном аккаунте смогут выполнять школьные задания, качественнее планировать учебный день, находить и изучать учебный контент.

При этом родители, как подчеркивает президент, смогут наблюдать за процессом обучения собственного ребенка.

Учителя могут формировать учебные планы и расписание, заполнять журналы, определяться с домашним заданием, дополнительными материалами, ставить оценки и помечать посещения.

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