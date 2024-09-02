В рамках участия в региональном образовательном форуме «Создаем будущее вместе» в Запорожье вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом президент Владимир Зеленский представил образовательное приложение "Мрия".

Что известно об образовательном приложении "Мрия"

В прошлом году мы анонсировали разработку приложения, которое сможет реально модернизировать наше украинское школьное образование. Который сможет дать детям максимум позитива от обучения в школе. Который сможет дать родителям максимум понимания того, что происходит в школе. И который сможет дать учителю максимум свободы строить обучение и строить его эффективно, - отметил Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что 2 сентября первые 40 украинских школ присоединились к приложению "Мрия", в котором насчитывается уже до 100 тыс пользователей.

"Мрия" - это отдельное приложение для детей, родителей и учителей и веб-портал для педагогов и администрации школы. То есть смартфон позволит легче и эффективнее управлять всем процессом обучения. "Вебпортал позволит убрать всю бюрократию и планировать и руководить учебным процессом быстрее и без никому ненужных бумаг", - подчеркнул глава государства. Поделиться

Какие функции учащиеся получат с помощью приложения "Мечта"

Приложение позволит украинским школьникам получить ID-карту, с помощью которой они в собственном аккаунте смогут выполнять школьные задания, качественнее планировать учебный день, находить и изучать учебный контент.

При этом родители, как подчеркивает президент, смогут наблюдать за процессом обучения собственного ребенка.

Учителя могут формировать учебные планы и расписание, заполнять журналы, определяться с домашним заданием, дополнительными материалами, ставить оценки и помечать посещения.