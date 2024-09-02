В рамках участия в региональном образовательном форуме «Создаем будущее вместе» в Запорожье вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом президент Владимир Зеленский представил образовательное приложение "Мрия".
Главные тезисы
- Образовательное приложение “Мрия” разработано для модернизации украинского школьного образования, улучшения качества обучения и упрощения управления школьным образованием.
- Приложение предоставляет учащимся ID-карту для выполнения заданий, планирования учебного дня и доступа к учебному контенту.
- Родители могут наблюдать за процессом обучения своего ребенка, а учителя легко формировать учебные планы, ставить оценки и контролировать посещение.
- Первые 40 украинских школ уже присоединились к приложению 'Мрия', и количество пользователей превышает 100 тыс.
- Внедрение цифровых технологий в образование способствует удобству участников образовательного процесса и повышению эффективности управления учебным процессом.
Что известно об образовательном приложении "Мрия"
Президент подчеркнул, что 2 сентября первые 40 украинских школ присоединились к приложению "Мрия", в котором насчитывается уже до 100 тыс пользователей.
Какие функции учащиеся получат с помощью приложения "Мечта"
Приложение позволит украинским школьникам получить ID-карту, с помощью которой они в собственном аккаунте смогут выполнять школьные задания, качественнее планировать учебный день, находить и изучать учебный контент.
При этом родители, как подчеркивает президент, смогут наблюдать за процессом обучения собственного ребенка.
Учителя могут формировать учебные планы и расписание, заполнять журналы, определяться с домашним заданием, дополнительными материалами, ставить оценки и помечать посещения.
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