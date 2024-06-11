З'явилося посилання на ігровий симулятор з домедичної допомоги й тактичної медицини.
Головні тези:
- У застосунку «Повітряна тривога» додали техніки психологічної самодопомоги від Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?»
- Нові можливості дозволяють стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги, вибухів та інших стресових ситуацій.
- У розділі «Корисне» користувачі знайдуть інформацію про психологічну самодопомогу та посилання на ігровий симулятор LifesaverSIM.
- Оновлення запрацюють поступово на iOS та Android після останнього оновлення застосунку.
- Застосунок «Повітряна тривога» вже користуються понад 6 млн активних користувачів та був завантажений понад 26 млн разів.
У застосунок «Повітряна тривога» додали техніки психологічної самодопомоги
У застосунок «Повітряна тривога» інтегрували техніки психологічної самодопомоги від Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Йдеться про набір спеціальних вправ та порад, що допомагають стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги, вибухів чи інших стресових ситуацій. Про це повідомили у компанії Ajax Systems, яка є розрробником застосунку.
Нововведення запрацюють поступово iOS та Android разом з останнім оновленням застосунку. Якщо їх ше немає, потрібно самостійно оновити застосунок.
Де знайти розділ психологічної допомоги
«Аптечка психологічної самодопоги» з психологічними порадами та вправами розміщена у розілі «Корисне», там користувачі також знайдуть посилання на ігровий симулятор LifesaverSIM, що дає змогу навчитися домедичної допомоги й тактичної медицини.
Уточнимо, застосунок «Повітряна тривога», розроблений компаніями Ajax Systems та Stfalcon, вже завантажили понад 26 млн разів, 6 млн користувачів ним активно користуються.
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