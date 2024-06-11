Появилась ссылка на игровой симулятор по медицинской помощи и тактической медицине.
Главные тезисы
- В приложении "Воздушная тревога" добавили техники психологической самопомощи от Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"
- Новые возможности позволяют стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги, взрывов и других стрессовых ситуаций.
- В разделе "Полезное" пользователи найдут информацию о психологической самопомощи и ссылке на игровой симулятор LifesaverSIM.
- Обновления заработают постепенно на iOS и Android после последнего обновления приложения.
- Приложение «Воздушная тревога» уже пользуется более 6 млн активных пользователей и было загружено более 26 млн раз.
В приложение «Воздушная тревога» добавили техники психологической самопомощи
В приложение «Воздушная тревога» интегрировали техники психологической самопомощи от Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской. Речь идет о наборе специальных упражнений и советов, помогающих стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги, взрывов или других стрессовых ситуаций. Об этом сообщили в компании Ajax Systems, которая является разработчиком приложения.
Нововведения постепенно заработают iOS и Android вместе с последним обновлением приложения. Если их нет, нужно самостоятельно обновить приложение.
Где найти раздел психологической помощи
«Аптечка психологической самодопоги» с психологическими советами и упражнениями размещена в разделе «Полезное», там пользователи также найдут ссылку на игровой симулятор LifesaverSIM, что позволяет научиться медицинской помощи и тактической медицине.
Уточним, приложение «Воздушная тревога», разработанное компаниями Ajax Systems и Stfalcon, уже скачали более 26 млн раз, 6 млн пользователей им активно пользуются.
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