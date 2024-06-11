Появилась ссылка на игровой симулятор по медицинской помощи и тактической медицине.

В приложение «Воздушная тревога» добавили техники психологической самопомощи

В приложение «Воздушная тревога» интегрировали техники психологической самопомощи от Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской. Речь идет о наборе специальных упражнений и советов, помогающих стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги, взрывов или других стрессовых ситуаций. Об этом сообщили в компании Ajax Systems, которая является разработчиком приложения.

Теперь, когда приложение объявит об отбое воздушной тревоги, вместе с push-сообщением будет приходить вопрос "Ты как?". Если на него нажать, откроется подразделение "Аптечка психологической самопомощи" с советами для взрослых, детей и ветеранов. Там будут упражнения, советы, игры и контакты специалистов, — говорится в сообщении. Поделиться

Нововведения постепенно заработают iOS и Android вместе с последним обновлением приложения. Если их нет, нужно самостоятельно обновить приложение.

Где найти раздел психологической помощи

«Аптечка психологической самодопоги» с психологическими советами и упражнениями размещена в разделе «Полезное», там пользователи также найдут ссылку на игровой симулятор LifesaverSIM, что позволяет научиться медицинской помощи и тактической медицине.

Уточним, приложение «Воздушная тревога», разработанное компаниями Ajax Systems и Stfalcon, уже скачали более 26 млн раз, 6 млн пользователей им активно пользуются.