В приложение «Воздушная тревога» добавили техники психологической самопомощи
Категория
Технологии
Дата публикации

В приложение «Воздушная тревога» добавили техники психологической самопомощи

тревога
Читати українською

Появилась ссылка на игровой симулятор по медицинской помощи и тактической медицине.

Главные тезисы

  • В приложении "Воздушная тревога" добавили техники психологической самопомощи от Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"
  • Новые возможности позволяют стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги, взрывов и других стрессовых ситуаций.
  • В разделе "Полезное" пользователи найдут информацию о психологической самопомощи и ссылке на игровой симулятор LifesaverSIM.
  • Обновления заработают постепенно на iOS и Android после последнего обновления приложения.
  • Приложение «Воздушная тревога» уже пользуется более 6 млн активных пользователей и было загружено более 26 млн раз.

В приложение «Воздушная тревога» добавили техники психологической самопомощи

В приложение «Воздушная тревога» интегрировали техники психологической самопомощи от Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской. Речь идет о наборе специальных упражнений и советов, помогающих стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги, взрывов или других стрессовых ситуаций. Об этом сообщили в компании Ajax Systems, которая является разработчиком приложения.

Теперь, когда приложение объявит об отбое воздушной тревоги, вместе с push-сообщением будет приходить вопрос "Ты как?". Если на него нажать, откроется подразделение "Аптечка психологической самопомощи" с советами для взрослых, детей и ветеранов. Там будут упражнения, советы, игры и контакты специалистов, — говорится в сообщении.

Нововведения постепенно заработают iOS и Android вместе с последним обновлением приложения. Если их нет, нужно самостоятельно обновить приложение.

Где найти раздел психологической помощи

«Аптечка психологической самодопоги» с психологическими советами и упражнениями размещена в разделе «Полезное», там пользователи также найдут ссылку на игровой симулятор LifesaverSIM, что позволяет научиться медицинской помощи и тактической медицине.

Уточним, приложение «Воздушная тревога», разработанное компаниями Ajax Systems и Stfalcon, уже скачали более 26 млн раз, 6 млн пользователей им активно пользуются.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Психологический шок. Разведка Британии фиксирует новые проблемы для армии РФ
Психологический шок. Разведка Британии фиксирует новые проблемы для армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Похищенные Россией украинские дети испытывают психологическое и физическое насилие — ООН
РФ похищает детей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как РФ превращает украинских пленных в психологическое оружие — видео
пленные бойцы ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?