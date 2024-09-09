Украина первой в мире запустила процедуру онлайн-брака. Как жениться в Дие

Украина стала первой страной в мире, запустившей полный цикл бракосочетания в режиме онлайн. Теперь украинцы могут стать мужем и женой, пройдя все необходимые этапы в приложении “Дия”.

В Украине можно жениться через «Дию»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что эта услуга уже доступна украинцам. Раньше проводилось ее бета-тестирование.

Запускаем брак онлайн в “Дие”. Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания — от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации

Парам больше не нужно никуда ездить и собирать документы. Достаточно сделать несколько кликов в “Дие”.

Расстояние больше не станет препятствием для украинцев, желающих заключить брак.

Благодаря браку онлайн военные и пары, которые находятся далеко друг от друга, смогут жениться несмотря на обстоятельства, расстояние между городами или даже странами, — написал Федоров. Поделиться

Украинки смогут в приложении решить вопрос с фамилией: оставить свою, взять мужа или сделать двойную.

Процесс бракосочетания через «Дию» занимает до 30 минут.

Сразу после процедуры появится электронное свидетельство, а бумажный документ поступит по почте.

В “Дие” можно не только жениться, но и сделать предложение.

Федоров написал, что брак онлайн является основой для цифровизации других услуг, которые скоро появятся в приложении. Однако конкретных примеров он не привел.

Как жениться в «Дие»

В обновленной версии приложения новая услуга появится на вкладке «Сервисы». Инструкция по заключению брака онлайн:

выбрать пункт «Брак онлайн»;

нажать «Сделать предложение», ваша половинка получит уведомление на мессенджер;

половинка обязана ответить в течение 14 дней с момента предложения;

в течение 12 часов после ответа "Да" каждому партнеру нужно предоставить персональные данные;

выбрать дату для церемонии с предложенных системой.