Украина первой в мире запустила процедуру онлайн-брака. Как жениться в Дие
Категория
Украина
Дата публикации

Украина первой в мире запустила процедуру онлайн-брака. Как жениться в Дие

Михаил Федоров
Брак
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Украина стала первой страной в мире, запустившей полный цикл бракосочетания в режиме онлайн. Теперь украинцы могут стать мужем и женой, пройдя все необходимые этапы в приложении “Дия”.

Главные тезисы

  • Украина первая в мире запустила процедуру онлайн-брака через приложение «Дия».
  • Полный цикл бракосочетания — от подачи заявления до получения свидетельства — возможен без выхода из дома.
  • Брак онлайн решает проблему расстояния и позволяет пожениться даже во время исполнения воинского долга или пребывания в другой стране.
  • Процедура бракосочетания онлайн занимает всего 30 минут, после чего сразу будет выдаваться электронное свидетельство, а бумажный документ поступит позднее по почте.
  • В приложении "Дия" также можно сделать предложение о заключении брака.

В Украине можно жениться через «Дию»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что эта услуга уже доступна украинцам. Раньше проводилось ее бета-тестирование.

Запускаем брак онлайн в “Дие”. Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания — от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Парам больше не нужно никуда ездить и собирать документы. Достаточно сделать несколько кликов в “Дие”.

Расстояние больше не станет препятствием для украинцев, желающих заключить брак.

Благодаря браку онлайн военные и пары, которые находятся далеко друг от друга, смогут жениться несмотря на обстоятельства, расстояние между городами или даже странами, — написал Федоров.

Украинки смогут в приложении решить вопрос с фамилией: оставить свою, взять мужа или сделать двойную.

Процесс бракосочетания через «Дию» занимает до 30 минут.

Сразу после процедуры появится электронное свидетельство, а бумажный документ поступит по почте.

В “Дие” можно не только жениться, но и сделать предложение.

Федоров написал, что брак онлайн является основой для цифровизации других услуг, которые скоро появятся в приложении. Однако конкретных примеров он не привел.

Как жениться в «Дие»

В обновленной версии приложения новая услуга появится на вкладке «Сервисы». Инструкция по заключению брака онлайн:

  • выбрать пункт «Брак онлайн»;

  • нажать «Сделать предложение», ваша половинка получит уведомление на мессенджер;

  • половинка обязана ответить в течение 14 дней с момента предложения;

  • в течение 12 часов после ответа "Да" каждому партнеру нужно предоставить персональные данные;

  • выбрать дату для церемонии с предложенных системой.

В день свадьбы нужно подключиться онлайн, чтобы работник Цифровой ДРАЦС заверил брак. Процедура длится около 30 минут.

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