Украина первой в мире запустила процедуру онлайн-брака. Как жениться в Дие

Украина стала первой страной в мире, запустившей полный цикл бракосочетания в режиме онлайн. Теперь украинцы могут стать мужем и женой, пройдя все необходимые этапы в приложении “Дия”.
Главные тезисы
- Украина первая в мире запустила процедуру онлайн-брака через приложение «Дия».
- Полный цикл бракосочетания — от подачи заявления до получения свидетельства — возможен без выхода из дома.
- Брак онлайн решает проблему расстояния и позволяет пожениться даже во время исполнения воинского долга или пребывания в другой стране.
- Процедура бракосочетания онлайн занимает всего 30 минут, после чего сразу будет выдаваться электронное свидетельство, а бумажный документ поступит позднее по почте.
- В приложении "Дия" также можно сделать предложение о заключении брака.
В Украине можно жениться через «Дию»
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что эта услуга уже доступна украинцам. Раньше проводилось ее бета-тестирование.
Парам больше не нужно никуда ездить и собирать документы. Достаточно сделать несколько кликов в “Дие”.
Расстояние больше не станет препятствием для украинцев, желающих заключить брак.
Украинки смогут в приложении решить вопрос с фамилией: оставить свою, взять мужа или сделать двойную.
Процесс бракосочетания через «Дию» занимает до 30 минут.
Сразу после процедуры появится электронное свидетельство, а бумажный документ поступит по почте.
В “Дие” можно не только жениться, но и сделать предложение.
Федоров написал, что брак онлайн является основой для цифровизации других услуг, которые скоро появятся в приложении. Однако конкретных примеров он не привел.
Как жениться в «Дие»
В обновленной версии приложения новая услуга появится на вкладке «Сервисы». Инструкция по заключению брака онлайн:
выбрать пункт «Брак онлайн»;
нажать «Сделать предложение», ваша половинка получит уведомление на мессенджер;
половинка обязана ответить в течение 14 дней с момента предложения;
в течение 12 часов после ответа "Да" каждому партнеру нужно предоставить персональные данные;
выбрать дату для церемонии с предложенных системой.
В день свадьбы нужно подключиться онлайн, чтобы работник Цифровой ДРАЦС заверил брак. Процедура длится около 30 минут.
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