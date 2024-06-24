В Украине первые пары заключили брак из-за приложения Дия — видео

По состоянию на 24 июня на бета-тестирование данной функции записалось уже более 2,5 тысячи пар.

Три украинских пары заключили брак через приложение

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Брак по видеосвязи — это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг, и в эти выходные три пары расписались в "Действии". Бета-тест это всегда трепетно и ответственно, поэтому команда "Действия" провела в цифровом ДРАЦСе выходные. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации

Министр пояснил, что в общей сложности на бета-тестирование уже записалось 2,5 тысячи пар, и отметил, что уже скоро сервис будет доступен для всех.

Украина — первая страна в мире, где не нужно будет ходить в ДРАЦС, чтобы сказать любимому человеку "Да". Первая страна в мире, позволяющая жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материками, подчеркнул он. Поделиться

У Дие появилось электронное удостоверение ветерана

В сервисе государственных услуг «Дия» появилось цифровое удостоверение ветерана, являющееся аналогом бумажного документа.

Удостоверение можно скачать онлайн или в приложении, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог, — заявил Михаил Федоров. Поделиться

Получить удостоверение ветерана могут имеющие статус: