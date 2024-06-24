В Украине первые пары заключили брак из-за приложения Дия — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине первые пары заключили брак из-за приложения Дия — видео

Михаил Федоров
Дия
Читати українською

По состоянию на 24 июня на бета-тестирование данной функции записалось уже более 2,5 тысячи пар.

Главные тезисы

  • В Украине состоялось новейшее заключение брака с помощью приложения Дия, где три пары расписались через видеосвязь.
  • На бета-тестирование функции заключения брака уже записалось более 2,5 тысяч пар, а вскоре сервис будет доступен для всех пользователей.
  • Теперь в Украине можно заключить брак даже на расстоянии с использованием приложения Дия, открывающее новые возможности для пар, которые не могут физически находиться вместе из-за больших расстояний или других обстоятельств.
  • В приложении Дия появилось цифровое удостоверение ветерана, являющегося аналогом бумажного документа, упрощая процесс получения и хранения этого документа для воинов и членов их семей.

Три украинских пары заключили брак через приложение

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Брак по видеосвязи — это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг, и в эти выходные три пары расписались в "Действии". Бета-тест это всегда трепетно и ответственно, поэтому команда "Действия" провела в цифровом ДРАЦСе выходные.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Министр пояснил, что в общей сложности на бета-тестирование уже записалось 2,5 тысячи пар, и отметил, что уже скоро сервис будет доступен для всех.

Украина — первая страна в мире, где не нужно будет ходить в ДРАЦС, чтобы сказать любимому человеку "Да". Первая страна в мире, позволяющая жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материками, подчеркнул он.

У Дие появилось электронное удостоверение ветерана

В сервисе государственных услуг «Дия» появилось цифровое удостоверение ветерана, являющееся аналогом бумажного документа.

Удостоверение можно скачать онлайн или в приложении, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог, — заявил Михаил Федоров.

Получить удостоверение ветерана могут имеющие статус:

  • участника боевых действий,

  • человека с инвалидностью в результате войны,

  • участника войны,

  • пострадавшего участника Революции достоинства,

  • члена семьи погибшего ветерана войны,

  • члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"Дія" стала программой с открытым кодом. Что это означает
Михаил Федоров
Дія
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дія запустит функцию электронного бронирования от мобилизации
Мобилизация
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Дія" появилось электронное удостоверение ветерана
Михаил Федоров
В "Дія" появилось электронное удостоверение ветерана

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?