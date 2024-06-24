В Украине первые пары заключили брак из-за приложения Дия — видео

По состоянию на 24 июня на бета-тестирование данной функции записалось уже более 2,5 тысячи пар.
Главные тезисы
- В Украине состоялось новейшее заключение брака с помощью приложения Дия, где три пары расписались через видеосвязь.
- На бета-тестирование функции заключения брака уже записалось более 2,5 тысяч пар, а вскоре сервис будет доступен для всех пользователей.
- Теперь в Украине можно заключить брак даже на расстоянии с использованием приложения Дия, открывающее новые возможности для пар, которые не могут физически находиться вместе из-за больших расстояний или других обстоятельств.
- В приложении Дия появилось цифровое удостоверение ветерана, являющегося аналогом бумажного документа, упрощая процесс получения и хранения этого документа для воинов и членов их семей.
Три украинских пары заключили брак через приложение
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Министр пояснил, что в общей сложности на бета-тестирование уже записалось 2,5 тысячи пар, и отметил, что уже скоро сервис будет доступен для всех.
У Дие появилось электронное удостоверение ветерана
В сервисе государственных услуг «Дия» появилось цифровое удостоверение ветерана, являющееся аналогом бумажного документа.
Удостоверение можно скачать онлайн или в приложении, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Получить удостоверение ветерана могут имеющие статус:
участника боевых действий,
человека с инвалидностью в результате войны,
участника войны,
пострадавшего участника Революции достоинства,
члена семьи погибшего ветерана войны,
члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
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