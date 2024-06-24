В Україні перші пари уклали шлюб через додаток Дія — відео

Станом на 24 червня на бета-тестування даної функції записались вже понад 2,5 тисяч пар.

Три українські пари уклали шлюб через додаток Дія

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Шлюб по відеозвʼязку — це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в "Дії". Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда "Дії" провела в цифровому ДРАЦСі вихідні. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

Міністр пояснив, що загалом на бета-тестування вже записалося 2,5 тисячі пар, та зауважив, що вже скоро сервіс буде доступним для всіх.

Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так". Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками, — підкреслив він. Поширити

У Дії з'явилося електронне посвідчення ветерана

У сервісі державних послуг «Дія» з’явилося цифрове посвідчення ветерана, яке є аналогом паперового документа.

Посвідчення можна завантажити онлайн чи в застосунку, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог — заявив Михайло Федоров. Поширити

Отримати посвідчення ветерана можуть ті, хто має статус: