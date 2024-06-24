В Україні перші пари уклали шлюб через додаток Дія — відео

Станом на 24 червня на бета-тестування даної функції записались вже понад 2,5 тисяч пар.
Головні тези:
- В Україні відбулося новітнє укладання шлюбу за допомогою додатку Дія, де три пари розписалися через відеозв'язок.
- На бета-тестування функції укладання шлюбу вже записалися понад 2,5 тисячі пар, а незабаром сервіс буде доступний для всіх користувачів.
- Тепер в Україні можна укласти шлюб навіть на відстані з використанням додатку Дія, що відкриває нові можливості для пар, які не можуть фізично перебувати разом через великі відстані або інші обставини.
- У додатку Дія з'явилося цифрове посвідчення ветерана, що є аналогом паперового документа, спрощуючи процес отримання і зберігання цього документа для воїнів і членів їх сімей.
Три українські пари уклали шлюб через додаток Дія
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр пояснив, що загалом на бета-тестування вже записалося 2,5 тисячі пар, та зауважив, що вже скоро сервіс буде доступним для всіх.
У Дії з'явилося електронне посвідчення ветерана
У сервісі державних послуг «Дія» з’явилося цифрове посвідчення ветерана, яке є аналогом паперового документа.
Посвідчення можна завантажити онлайн чи в застосунку, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Отримати посвідчення ветерана можуть ті, хто має статус:
учасника бойових дій,
людини з інвалідністю внаслідок війни,
учасника війни,
постраждалого учасника Революції гідності,
члена сім’ї загиблого ветерана війни,
члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
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