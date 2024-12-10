Шмигаль анонсировал ряд полезных услуг для военных в "Дії"
Категория
Украина
Дата публикации

Шмигаль анонсировал ряд полезных услуг для военных в "Дії"

Денис Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о начале реализации правительством экспериментального проекта, который позволит оформлять ряд услуг и льгот для украинских военных с помощью приложения "Дія".

Главные тезисы

  • Программа “Дія” предоставляет новые услуги и льготы для украинских военных, делая процесс получения помощи более удобным и быстрым.
  • Военнослужащие могут получить статус инвалидности, денежную помощь, пенсию, средства реабилитации и другие льготы через приложение “Дія”.
  • Тысячу гривен зимней поддержки можно получить через банки-партнеры, даже если вы не пользуетесь приложением “Дія”.
  • Украинцы без приложения “Дія” также могут получить тысячу гривен зимней помощи через присоединившихся к акции банков.
  • Через “Дія” уже подано более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе “Зимняя поддержка”, средства можно использовать до 2025 года.

Что известно о запуске новых льгот и услуг для военных в "Дія"

Принимаемое сегодня решение — цифровизация услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных, — отметил глава правительства.

в "Дія" запускают новые услуги и льготы для украинских военных
"Дія"

В частности, военнослужащие смогут оформить с помощью "Дія":

  • статус личности с инвалидностью в результате войны;

  • - денежную помощь раненым;

  • - назначение пенсии по инвалидности;

  • - обеспечение средствами реабилитации;

  • - жилищно-коммунальные льготы;

  • - услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.

Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии, подчеркнул Шмигаль.

Что известно о возможности получить тысячу зимней помощи без использования приложения "Дія"

Глава правительства Денис Шмигаль отметил, что украинцы, не пользующиеся приложением "Дія", также смогут получить тысячу гривен зимней поддержки с помощью присоединившихся к этой акции банков.

С сегодняшнего дня в программу приобщаются банки-партнеры. Такой вариант ориентирован на людей постарше, которые не пользуются действием, а также на опекунов несовершеннолетних детей. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства, подчеркнул Шмигаль.

По словам премьера, в настоящее время через "Дія" уже подано более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе "Зимняя поддержка", и цифра постоянно увеличивается.

Средства можно будет использовать до конца 2025 года, в частности, на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или задонатить на ВСУ.

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