Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о начале реализации правительством экспериментального проекта, который позволит оформлять ряд услуг и льгот для украинских военных с помощью приложения "Дія".

Что известно о запуске новых льгот и услуг для военных в "Дія"

Принимаемое сегодня решение — цифровизация услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных, — отметил глава правительства. Поделиться

"Дія"

В частности, военнослужащие смогут оформить с помощью "Дія":

статус личности с инвалидностью в результате войны;

- денежную помощь раненым;

- назначение пенсии по инвалидности;

- обеспечение средствами реабилитации;

- жилищно-коммунальные льготы;

- услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.

Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии, подчеркнул Шмигаль. Поделиться

Что известно о возможности получить тысячу зимней помощи без использования приложения "Дія"

Глава правительства Денис Шмигаль отметил, что украинцы, не пользующиеся приложением "Дія", также смогут получить тысячу гривен зимней поддержки с помощью присоединившихся к этой акции банков.

С сегодняшнего дня в программу приобщаются банки-партнеры. Такой вариант ориентирован на людей постарше, которые не пользуются действием, а также на опекунов несовершеннолетних детей. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства, подчеркнул Шмигаль. Поделиться

По словам премьера, в настоящее время через "Дія" уже подано более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе "Зимняя поддержка", и цифра постоянно увеличивается.

Средства можно будет использовать до конца 2025 года, в частности, на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или задонатить на ВСУ.