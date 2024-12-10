Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о начале реализации правительством экспериментального проекта, который позволит оформлять ряд услуг и льгот для украинских военных с помощью приложения "Дія".
Главные тезисы
- Программа “Дія” предоставляет новые услуги и льготы для украинских военных, делая процесс получения помощи более удобным и быстрым.
- Военнослужащие могут получить статус инвалидности, денежную помощь, пенсию, средства реабилитации и другие льготы через приложение “Дія”.
- Тысячу гривен зимней поддержки можно получить через банки-партнеры, даже если вы не пользуетесь приложением “Дія”.
- Украинцы без приложения “Дія” также могут получить тысячу гривен зимней помощи через присоединившихся к акции банков.
- Через “Дія” уже подано более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе “Зимняя поддержка”, средства можно использовать до 2025 года.
Что известно о запуске новых льгот и услуг для военных в "Дія"
В частности, военнослужащие смогут оформить с помощью "Дія":
статус личности с инвалидностью в результате войны;
- денежную помощь раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
Что известно о возможности получить тысячу зимней помощи без использования приложения "Дія"
Глава правительства Денис Шмигаль отметил, что украинцы, не пользующиеся приложением "Дія", также смогут получить тысячу гривен зимней поддержки с помощью присоединившихся к этой акции банков.
По словам премьера, в настоящее время через "Дія" уже подано более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе "Зимняя поддержка", и цифра постоянно увеличивается.
Средства можно будет использовать до конца 2025 года, в частности, на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или задонатить на ВСУ.
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