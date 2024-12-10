У ГУР показали "начинку" російських дронів "Молнія" і "Фєнікс" — фото

Росія активно використовує ударні та розвідувальні безпілотники "Молнія" і "Фєнікс" у війні проти України. Однак їх ефективність значною мірою залежить від імпортних компонентів, переважно вироблених у Китаї, США, Швейцарії та інших країнах.

Що відомо про російські БПЛА "Молнія” та "Фєнікс"

Як повідомили в ГУР, дрон "Молнія” має радіус дії до 40 км і може нести бойову частину вагою до 5 кг. Запуск здійснюється зі спеціальної катапульти, а керування забезпечується оператором, що робить його подібним до FPV-дронів.

Окрім атак на військові об’єкти, "Молнії" регулярно застосовуються для ударів по цивільній інфраструктурі. У листопаді такі дрони завдали ударів по житловому будинку та торговельному центру в Харкові, внаслідок чого постраждали мирні жителі. Це свідчить про їхнє використання для терору проти населення.

Фото — ГУР

За даними ГУР, конструкція дрона проста, а основні компоненти виготовлені в Китаї. Серед них:

польотні контролери SpeedyBee ,

електродвигуни FATJAY ,

камери Caddx.

Також виявлено елементи від китайських компаній Huayi Microelectronics і Trex Technologies. У ключових системах використано швейцарські мікроконтролери STMicroelectronics, американські перетворювачі Vishay і японські конденсатори Rubycon.

Натомість "Фєнікс" є розвідувальним безпілотником, який позиціонують як удосконалену версію "Орлан-10". Його електронна "начинка" також включає імпортні компоненти, зокрема:

деталі з США , Швейцарії , Китаю , Нідерландів і Тайваню ,

сім ключових систем містять комплектуючі швейцарської компанії STMicroelectronics.

Фото — ГУР

Росія продовжує використовувати імпортні високотехнологічні компоненти, попри міжнародні санкції, які мають обмежити доступ до таких товарів. Як зазначають у ГУР, виробники, чиї деталі виявлено у дронах, можуть не бути причетними до їх постачання. Компоненти могли потрапити до РФ через треті країни або підроблену документацію. Поширити

РФ масовано запускає по Україні "фанерні дрони"

Як зазначили в українській розвідці, “пародія" ― один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках.

10 листопада 2024 року два таких дрони впали на території Молдови.

Зазначається, що ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх.

Тобто дослідження російських "пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно, зазначили у ГУР. Поширити