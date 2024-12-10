В ГУР показали "начинку" российских дронов "Молния" и "Феникс" — фото

Россия активно использует ударные и разведывательные беспилотники "Молния" и "Феникс" в войне против Украины. Однако их эффективность в значительной степени зависит от импортных компонентов, преимущественно производимых в Китае, США, Швейцарии и других странах.
Главные тезисы
- Российские дроны Молния и Феникс активно используются в войне с Украиной, однако их эффективность зависит от импортных компонентов из Китая, США, Швейцарии и других стран.
- Дрон Молния имеет радиус действия до 40 км и используется для атак на военные объекты и гражданскую инфраструктуру, что влечет за собой опасность для мирного населения.
- Украинская разведка обнаружила, что РФ массированно использует 'фанерные дроны' в качестве приманок в воздушных атаках, что свидетельствует о низкой самостоятельности импортера в технологическом производстве.
- Использование импортных компонентов в российских дронах свидетельствует об обходе международных санкций и возможности вывоза деталей через третьи страны для производства оружия.
- Российские беспилотники Молния и Феникс обладают сложной электронной начинкой с импортными компонентами от производителей из Китая, США, Швейцарии и других стран.
Что известно о российских БПЛА "Молния" и "Феникс"
Как сообщили в ГУР, дрон "Молния" имеет радиус действия до 40 км и может нести боевую часть весом до 5 кг. Запуск осуществляется со специальной катапульты, а управление обеспечивается оператором, что делает его похожим на FPV-дроны.
Помимо атак на военные объекты "Молнии" регулярно применяются для ударов по гражданской инфраструктуре. В ноябре такие дроны нанесли удары по жилому дому и торговому центру в Харькове, в результате чего пострадали мирные жители. Это свидетельствует об их использовании для террора против населения.
По данным ГУР, конструкция дрона проста, а основные компоненты изготовлены в Китае.
полетные контроллеры SpeedyBee ,
электродвигатели FATJAY ,
камеры Caddx .
Также обнаружены элементы от китайских компаний Huayi Microelectronics и Trex Technologies . В ключевых системах использованы швейцарские микроконтроллеры STMicroelectronics , американские преобразователи Vishay и японские конденсаторы Rubycon .
"Феникс" — разведывательный беспилотник, который позиционируется как усовершенствованная версия "Орлан-10". Его электронная "начинка" также включает в себя импортные компоненты, в частности:
детали из США , Швейцарии , Китая , Нидерландов и Тайваня ,
семь ключевых систем содержат комплектующие швейцарской компании STMicroelectronics .
РФ массированно запускает по Украине "фанерные дроны"
Как отметили в украинской разведке, пародия ― одна из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках.
10 ноября 2024 года два таких дрона упали на территории Молдовы.
Отмечается, что эти БПЛА не имеют боевой части. Они намного меньше и дешевле Shahed-136/Герань-2, но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их.
Модуль полетного контроллера "пародии" содержит компоненты, изготовленные компаниями из КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарии (STMicroelectronics) и Тайваня (SONi).
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