В ГУР показали "начинку" российских дронов "Молния" и "Феникс" — фото

Россия активно использует ударные и разведывательные беспилотники "Молния" и "Феникс" в войне против Украины. Однако их эффективность в значительной степени зависит от импортных компонентов, преимущественно производимых в Китае, США, Швейцарии и других странах.

Что известно о российских БПЛА "Молния" и "Феникс"

Как сообщили в ГУР, дрон "Молния" имеет радиус действия до 40 км и может нести боевую часть весом до 5 кг. Запуск осуществляется со специальной катапульты, а управление обеспечивается оператором, что делает его похожим на FPV-дроны.

Помимо атак на военные объекты "Молнии" регулярно применяются для ударов по гражданской инфраструктуре. В ноябре такие дроны нанесли удары по жилому дому и торговому центру в Харькове, в результате чего пострадали мирные жители. Это свидетельствует об их использовании для террора против населения.

Фото — ГУР

По данным ГУР, конструкция дрона проста, а основные компоненты изготовлены в Китае.

полетные контроллеры SpeedyBee ,

электродвигатели FATJAY ,

камеры Caddx .

Также обнаружены элементы от китайских компаний Huayi Microelectronics и Trex Technologies . В ключевых системах использованы швейцарские микроконтроллеры STMicroelectronics , американские преобразователи Vishay и японские конденсаторы Rubycon .

"Феникс" — разведывательный беспилотник, который позиционируется как усовершенствованная версия "Орлан-10". Его электронная "начинка" также включает в себя импортные компоненты, в частности:

детали из США , Швейцарии , Китая , Нидерландов и Тайваня ,

семь ключевых систем содержат комплектующие швейцарской компании STMicroelectronics .

Фото — ГУР

Россия продолжает использовать импортные высокотехнологичные компоненты, несмотря на международные санкции, которые должны ограничить доступ к таким товарам. Как отмечают в ГУР, производители, чьи детали обнаружены в дронах, могут не быть причастны к их поставке. Компоненты могли попасть в РФ через третьи страны или поддельную документацию. Поделиться

РФ массированно запускает по Украине "фанерные дроны"

Как отметили в украинской разведке, пародия ― одна из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках.

10 ноября 2024 года два таких дрона упали на территории Молдовы.

Отмечается, что эти БПЛА не имеют боевой части. Они намного меньше и дешевле Shahed-136/Герань-2, но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их.

То есть исследование российских "пародий" показало, что даже примитивный "фанерный" дрон Россия не способна изготовить самостоятельно, отметили в ГУР. Поделиться