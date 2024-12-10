Спробує помститися. Зеленський попередив про плани Путіна

Український лідер Володимир Зеленський публічно відреагував на падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. Глава держави заявив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін буде намагатися помститися за повалення свого союзника.
Головні тези:
- Український лідер звертає увагу на жахливі порушення прав людини та насильство, які активно підтримує російський диктатор.
- Путін і Асад - співучасники терору, а падіння сирійського диктатора може спровокувати помсту з боку його російського союзника.
- Зеленський закликає до єдності та сили для протистояння російської “осі зла”.
Зеленський прокоментував події у Сирії
Український лідер звернув увагу на те, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві.
Що важливо розуміти, саме такими є усі режими, які підтримує російський диктатор Володимир Путін.
Ні для кого не секрет, що протягом останніх 3 років країна-агресорка Росія поширила ці практики на всі інші окуповані території. Звірства зросли в масштабах і жорстокості.
Путін готується до помсти
На переконання українського лідера, на цьому тлі важливо зберігати єдність й силу, щоб дати відсіч режимам, які сіють лише приниження та залишають після себе лише страждання, біль і руїни.
Зеленський звертає увагу на те, що допомагаючи Україні боротись проти російської диктатури, міжнародна спільнота допомагає багатьом іншим регіонам світу.
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