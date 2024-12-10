Спробує помститися. Зеленський попередив про плани Путіна

Український лідер Володимир Зеленський публічно відреагував на падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. Глава держави заявив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін буде намагатися помститися за повалення свого союзника.

Зеленський прокоментував події у Сирії

«Сміливий» Асад утік до Путіна. Куди втече Путін? Цьогорічний День прав людини супроводжується жахливими фотографіями сирійських в’язниць і катівень, які були відкриті після втечі Асада. Там людей принижували протягом багатьох років. Чоловіків і жінок. Їх били, катували, ґвалтували. Тисячі й тисячі людей пройшли через цю фабрику насильства. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер звернув увагу на те, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві.

Що важливо розуміти, саме такими є усі режими, які підтримує російський диктатор Володимир Путін.

Росія — це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує. Поширити

Ні для кого не секрет, що протягом останніх 3 років країна-агресорка Росія поширила ці практики на всі інші окуповані території. Звірства зросли в масштабах і жорстокості.

Ось чому ми, українці, такі зворушені, коли бачимо сирійців, які виходять із в’язниць і катівень Асада, — наголосив Зеленський. Поширити

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Путін готується до помсти

Асад і Путін — це не просто васал і сюзерен. Вони — співучасники у насильстві. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, на цьому тлі важливо зберігати єдність й силу, щоб дати відсіч режимам, які сіють лише приниження та залишають після себе лише страждання, біль і руїни.

Зеленський звертає увагу на те, що допомагаючи Україні боротись проти російської диктатури, міжнародна спільнота допомагає багатьом іншим регіонам світу.