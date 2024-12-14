Команда Трампа розпочала переговори для припинення війни РФ проти України

Члени майбутньої адміністрації нового президента США Дональда Трампа з національної безпеки провели переговори з командою Джо Байдена та представниками України для пошуку шляхів "припинення війни", яку почала РФ.

Трамп уже працює над завершенням війни

За словами інсайдерів, радник чинного президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником — республіканцем Майком Волтцом.

Що важливо розуміти, вони насамперед сконцентрувалися на обміні важливими даними, однак поки не обговорювали шляхи припинення війни або забезпечення перемир'я.

Україна, на відміну від Росії, залучена до переговорів. Як відомо, вони відбулись під час останнього візиту глави Офісу президента Андрія Єрмака до США — із ним зокрема зустрівся обраний віцепрезидент Джей Ді Венс.

Ні для кого не секрет, що діалог масштабувався й на рівні лідерів — Володимира Зеленського й Трампа.

Зеленський і Трамп уже знайшли спільну мову

Анонімні джерела журналістів стверджують, що останні зустрічі та розмови між українським та американським лідерами, а також їхніми радниками були конструктивними.

Атмосфера в плані взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи Зеленського і самого Трампа, поки що позитивна, — наголошують інсайдери. Поширити

За їхніми словами, майбутній очільник Білого дому й "сам розуміє, що Україна не є перешкодою на шляху до миру", а вся проблема полягає в країні-агресорці Росії.

Попри усі позитивні моменти, команда Дональда Трампа ще не повідомляла Україні про будь-які потенційні "мирні плани".

Нещодавно глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що так званого “мирного плану Трампа” поки не існує.