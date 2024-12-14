Команда Трампа начала переговоры для прекращения войны РФ против Украины

Члены будущей администрации нового президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провели переговоры с командой Джо Байдена и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", начатой РФ.
Главные тезисы
- Обсуждения проходят на высоком уровне, в том числе и на уровне президентов стран.
- Лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп уже нашли общий язык.
- Трамп осознал, что проблема заключается в России, а не в Украине.
Трамп уже работает над завершением войны
По словам инсайдеров, советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником — республиканцем Майком Волтцом.
Что важно понимать, они, прежде всего, сконцентрировались на обмене важными данными, однако пока не обсуждали пути прекращения войны или обеспечения перемирия.
Украина, в отличие от России, вовлечена в переговоры. Как известно, они состоялись во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США — с ним, в частности, встретился избранный вице-президент Джей Ди Венс.
Ни для кого не секрет, что диалог масштабировался и на уровне лидеров — Владимира Зеленского и Трампа.
Зеленский и Трамп уже нашли общий язык
Анонимные источники журналистов утверждают, что последние встречи и разговоры между украинским и американским лидерами и их советниками были конструктивными.
По их словам, будущий глава Белого дома и "сам понимает, что Украина не является препятствием на пути к миру", а вся проблема заключается в стране-агрессорке России.
Несмотря на все положительные моменты, команда Дональда Трампа еще не сообщала Украине о каких-либо потенциальных "мирных планах".
Недавно глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что так называемого “мирного плана Трампа” пока не существует.
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