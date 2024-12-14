Команда Трампа начала переговоры для прекращения войны РФ против Украины

Члены будущей администрации нового президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провели переговоры с командой Джо Байдена и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", начатой РФ.

Трамп уже работает над завершением войны

По словам инсайдеров, советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником — республиканцем Майком Волтцом.

Что важно понимать, они, прежде всего, сконцентрировались на обмене важными данными, однако пока не обсуждали пути прекращения войны или обеспечения перемирия.

Украина, в отличие от России, вовлечена в переговоры. Как известно, они состоялись во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США — с ним, в частности, встретился избранный вице-президент Джей Ди Венс.

Ни для кого не секрет, что диалог масштабировался и на уровне лидеров — Владимира Зеленского и Трампа.

Зеленский и Трамп уже нашли общий язык

Анонимные источники журналистов утверждают, что последние встречи и разговоры между украинским и американским лидерами и их советниками были конструктивными.

Атмосфера в плане взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, пока положительная, — отмечают инсайдеры. Поделиться

По их словам, будущий глава Белого дома и "сам понимает, что Украина не является препятствием на пути к миру", а вся проблема заключается в стране-агрессорке России.

Несмотря на все положительные моменты, команда Дональда Трампа еще не сообщала Украине о каких-либо потенциальных "мирных планах".

Недавно глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что так называемого “мирного плана Трампа” пока не существует.