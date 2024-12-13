Ввод иностранных войск в Украину. Что решил Трамп
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Ввод иностранных войск в Украину. Что решил Трамп

Трамп
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Источник:  The Wall Street Journal

По словам инсайдеров СМИ, будущий президент США Дональд Трамп уже поддержал идею введения европейских войск в Украину для контроля за прекращением огня, если об этом удастся договориться с Россией.

Главные тезисы

  • Будущий президент США призвал Европу взять на себя основную тяжесть поддержки Украины.
  • Трамп отверг идею присутствия войск США в Украине, отдав предпочтение европейским силам.
  • Трамп призвал членов Евросоюза принять конкретные решения против Китая, ведь это может повлиять на Путина.

Трамп озвучил Зеленскому свое видение будущего "перемирия"

Как утверждают анонимные источники, эта тема обсуждалась на встрече Трампа, Зеленского и Макрона в Париже.

Новый глава Белого дома предупредил, что Европа должна будет взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины и предстоящим прекращением огня.

Кроме того, Трамп дал понять, что пока не готов видеть Украину и НАТО, но, несмотря на это, сделает все возможное, чтобы она была "сильной и хорошо вооруженной" после любого прекращения боевых действий.

Новоизбранный президент США добавил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хочет, чтобы прекращение огня контролировали европейские войска, присутствующие в Украине, — пишет издание.

По словам инсайдеров, на этом фоне Трамп отверг идею присутствия войск США в Украине.

Трамп ждет больше конкретных действий от Европы

Анонимные источники издания утверждают, что будущий глава Белого дома призвал членов Евросоюза принять конкретные решения против Китая.

По его убеждению, именно официальный Пекин может надавить на российского диктатора Владимира Путина и положить конец его захватнической войне против Украины.

В этом контексте лидеры упоминали возможность использования тарифов против Пекина.

Согласно данным журналистов, на самом деле пока Дональд Трамп не имеет конкретного плана по Украине.

Ключевые решения примет после того, как он сформирует команду национальной безопасности и проведет дальнейшие переговоры с союзниками — а также, вероятно, с Путиным.

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