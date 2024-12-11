Орбан раскрыл содержание переговоров с Путиным

По словам премьер-министра Венгрии, утром 11 декабря он провел "часовой телефонный разговор" с нелегитимным президентом России.

Кроме того, одиозный политик заявил о "самых опасных неделях" войны РФ против Украины.

Мы принимаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

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Напомним, 10 декабря официально стало известно, что Виктор Орбан встретился с будущим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Кроме того, сообщается, что во время встречи также присутствовали миллиардер, бизнесмен и член команды американского лидера — Илон Маск.

Детали этих переговоров пока неизвестны.

Власти Венгрии выступили с новым заявлением по Украине

10 декабря стало известно, что официальный Будапешт намерен уже на этой неделе продолжить свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" для завершения войны РФ против Украины.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Следует обратить внимание на то, что его заявление прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Виктор Орбан встретился с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

По словам дипломаты, переговоры в Штатах подтвердили, что "не случайно... выступающие за мир в Украине были в восторге от того, что президент Дональд Трамп победил на этих выборах".