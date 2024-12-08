Как Трамп будет "ломать волю" Путина — прогноз конгрессмена Бэйкона
Категория
Политика
Дата публикации

Как Трамп будет "ломать волю" Путина — прогноз конгрессмена Бэйкона

Трамп
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Источник:  24 канал

Как считает конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по Вооруженным силам Дон Бэйкон, у нового президента Дональда Трампа есть достаточно инструментов, чтобы склонить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны против Украины.

Главные тезисы

  • Главная стратегия США – конфискация активов РФ в Европе и США, блокирование экспорта энергоносителей и увеличение производства энергии в США.
  • Дон Бэйкон подверг критике решения президента Байдена как недостаточные для победы Украины.
  • Политик поддерживает разрешение для Украины на нанесение дальнобойных ударов.

Трамп сможет "сломать" Путина

Бейкон обращает внимание на то, что у нелегитимного президента РФ есть своя воля, поэтому новый глава Белого дома попытается ее сломать, передав Украине много высокотехнологичного оружия.

Главная цель — подтолкнуть российского диктатора к мирным переговорам для завершения войны против Украины.

По словам конгрессмена, прежде всего важно конфисковывать все активы РФ, которые есть в Европе и США, а также заблокировать экспорт российских энергоносителей.

А это означает, что США должны производить больше энергии. Все это вместе поможет сломать волю Путина.

Дон Бейкон

Дон Бейкон

Конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США

Что не так с решениями Байдена

По мнению Бейкона, действующий американский лидер Джо Байден сделал слишком мало и слишком поздно для победы Украины.

Это привело к тупику и привело к тому, что слишком много украинцев потеряли свои жизни, — заявил политик.

Кроме того, конгрессмен ответил, может ли Дональд Трамп отменить решение Джо Байдена касательно ударов по России.

Да, я согласен со снятием ограничения президентом Байденом. Он должен был сделать это еще год назад. Снова слишком поздно, но он все же сделал это. Надеюсь, что президент Трамп не снимет и не отменит это решение, которое позволяет Украине бить по военным целям, которые расположены в России.

Дон Бейкон

Дон Бейкон

Конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по Вооруженным силам

По убеждению политика, США должны бомбить эти аэродромы или разрешать Украине это делать.

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