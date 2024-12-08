Как Трамп будет "ломать волю" Путина — прогноз конгрессмена Бэйкона

Как считает конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по Вооруженным силам Дон Бэйкон, у нового президента Дональда Трампа есть достаточно инструментов, чтобы склонить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны против Украины.
Главные тезисы
- Главная стратегия США – конфискация активов РФ в Европе и США, блокирование экспорта энергоносителей и увеличение производства энергии в США.
- Дон Бэйкон подверг критике решения президента Байдена как недостаточные для победы Украины.
- Политик поддерживает разрешение для Украины на нанесение дальнобойных ударов.
Трамп сможет "сломать" Путина
Бейкон обращает внимание на то, что у нелегитимного президента РФ есть своя воля, поэтому новый глава Белого дома попытается ее сломать, передав Украине много высокотехнологичного оружия.
Главная цель — подтолкнуть российского диктатора к мирным переговорам для завершения войны против Украины.
По словам конгрессмена, прежде всего важно конфисковывать все активы РФ, которые есть в Европе и США, а также заблокировать экспорт российских энергоносителей.
Что не так с решениями Байдена
По мнению Бейкона, действующий американский лидер Джо Байден сделал слишком мало и слишком поздно для победы Украины.
Кроме того, конгрессмен ответил, может ли Дональд Трамп отменить решение Джо Байдена касательно ударов по России.
По убеждению политика, США должны бомбить эти аэродромы или разрешать Украине это делать.
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