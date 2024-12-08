Як Трамп буде "ламати волю" Путіна — прогноз конгресмена Бейкона

Як вважає конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил Дон Бейкон, у нового президента Дональда Трампа є достатньо інструментів, щоб схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни проти України.

Трамп зможе “зламати” Путіна

Бейкон звертає увагу на те, що в нелегітимного президента РФ є своя воля, тому новий очільник Білого дому спробує її зламати, передавши Україні багато високотехнологічної зброї.

Головна ціль наразі — змусити російського диктатора до мирних переговорів щодо завершення війни проти України.

За словами конгресмена, насамперед важливо конфісковувати усі активи РФ, які є в Європі та США, а також заблокувати експорт російських енергоносіїв.

А це означає, що США повинні виробляти більше енергії. Усе це разом допоможе зламати волю Путіна. І це те, що ми повинні зламати. Ми повинні робити все це прямо зараз. США не повинні чекати, поки президент Трамп прийде до влади. Дон Бейкон Конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США

Що не так з рішеннями Байдена

На переконання Бейкона, чинний американський лідер Джо Байден зробив занадто мало і занадто пізно для перемоги України.

Це спричинило глухий кут і призвело до того, що занадто багато українців втратили свої життя, — заявив політик. Поширити

Окрім того, конгресмен відповів, чи може Дональд Трамп скасувати рішення Джо Байдена дозволити удари по Росії.

"Так, я згоден зі зняттям обмеження президентом Байденом. Він мав зробити це ще рік тому. Знову занадто пізно, але він все ж таки зробив це. Сподіваюся, що президент Трамп не зніме і не скасує це рішення, яке дозволяє Україні бити по військових цілях, які розташовані в Росії. Дон Бейкон Конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил

На переконання політика, США повинні бомбити ці аеродроми або дозволяти Україні це робити.