Як Трамп буде "ламати волю" Путіна — прогноз конгресмена Бейкона

Як вважає конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил Дон Бейкон, у нового президента Дональда Трампа є достатньо інструментів, щоб схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни проти України.
Головні тези:
- Головна стратегія США - конфіскація активів РФ у Європі та США, блокування експорту енергоносіїв та збільшення виробництва енергії у США.
- Дон Бейкон розкритикував рішення президента Байдена як недостатні для перемоги України.
- Політик підтримує дозвіл для України на завдання далекобійних ударів.
Трамп зможе “зламати” Путіна
Бейкон звертає увагу на те, що в нелегітимного президента РФ є своя воля, тому новий очільник Білого дому спробує її зламати, передавши Україні багато високотехнологічної зброї.
Головна ціль наразі — змусити російського диктатора до мирних переговорів щодо завершення війни проти України.
За словами конгресмена, насамперед важливо конфісковувати усі активи РФ, які є в Європі та США, а також заблокувати експорт російських енергоносіїв.
Що не так з рішеннями Байдена
На переконання Бейкона, чинний американський лідер Джо Байден зробив занадто мало і занадто пізно для перемоги України.
Окрім того, конгресмен відповів, чи може Дональд Трамп скасувати рішення Джо Байдена дозволити удари по Росії.
На переконання політика, США повинні бомбити ці аеродроми або дозволяти Україні це робити.
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