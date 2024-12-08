Трамп озвучив попередження Україні після переговорів із Зеленським

Майбутній глава Білого дому Дональд Трамп припустив, що американську допомогу Україні може бути зменшено після його повернення на пост президента.

Трамп частково розкрив свої плани

Це сталося під час першого інтерв'ю лідера республіканців після його перемоги на президентських виборах.

Журналістка поцікавилися у майбутнього очільника Білого дому, чи повинна Україна готуватись до зменшення допомоги США, коли він повернеться на посаду

Можливо. Авжеж ("Probably. Sure" — анг.), — відповів Дональд Трамп. Поширити

Журналістка також нагадала про те, що він обіцяв завершити війну між Росією та Україною за 24 години і навіть ще до того, як офіційно стане президентом.

Я намагаюсь, — заявив на це Трамп. Поширити

За словами останнього, у нього поки не було переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах.

А потім швидко уточнив, що "не говорив з ним нещодавно".

Як Зеленський прокоментував перемовини з Трампом і Макроном

Як стверджує президент України, зустріч була "хорошою і продуктивною".

Володимир Зеленський також додав, що вони встигли обговорити ситуацію на місцях і "справедливий мир".

Окрім того, політики дійшли висновку, що будуть продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.