Трамп озвучил предупреждение Украине после переговоров с Зеленским

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп предположил, что американская помощь Украине может быть уменьшена после его возвращения на пост президента.

Трамп частично раскрыл свои планы

Это произошло во время первого интервью лидера республиканцев после победы на президентских выборах.

Журналистка поинтересовались у будущего главы Белого дома, должна ли Украина готовиться к уменьшению помощи США, когда он вернется в должность.

Возможно. Конечно ("Probably. Sure" — англ.), — ответил Дональд Трамп. Поделиться

Журналистка также напомнила, что он обещал завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа и даже еще до того, как официально станет президентом.

Я стараюсь, – заявил на это Трамп. Поделиться

По его словам, у него пока не было переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным после победы на выборах.

А потом быстро уточнил, что "не разговаривал с ним недавно".

Как Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом и Макроном

Как утверждает президент Украины, встреча была "хорошей и продуктивной".

Владимир Зеленский также добавил, что они успели обсудить ситуацию на местах и "справедливый мир".

Кроме того, политики пришли к выводу, что будут продолжать работать вместе и поддерживать связь.