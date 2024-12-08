Трамп озвучил предупреждение Украине после переговоров с Зеленским

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп предположил, что американская помощь Украине может быть уменьшена после его возвращения на пост президента.
Главные тезисы
- Трамп во время интервью заявил о возможном уменьшении помощи Украине.
- Зеленский считает встречу с Трампом и Макроном продуктивной и положительной.
Трамп частично раскрыл свои планы
Это произошло во время первого интервью лидера республиканцев после победы на президентских выборах.
Журналистка поинтересовались у будущего главы Белого дома, должна ли Украина готовиться к уменьшению помощи США, когда он вернется в должность.
Журналистка также напомнила, что он обещал завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа и даже еще до того, как официально станет президентом.
По его словам, у него пока не было переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным после победы на выборах.
А потом быстро уточнил, что "не разговаривал с ним недавно".
Как Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом и Макроном
Как утверждает президент Украины, встреча была "хорошей и продуктивной".
Владимир Зеленский также добавил, что они успели обсудить ситуацию на местах и "справедливый мир".
Кроме того, политики пришли к выводу, что будут продолжать работать вместе и поддерживать связь.
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