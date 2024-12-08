Трамп озвучил предупреждение Украине после переговоров с Зеленским
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Политика
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Трамп озвучил предупреждение Украине после переговоров с Зеленским

Трамп
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Источник:  NBC News

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп предположил, что американская помощь Украине может быть уменьшена после его возвращения на пост президента.

Главные тезисы

  • Трамп во время интервью заявил о возможном уменьшении помощи Украине.
  • Зеленский считает встречу с Трампом и Макроном продуктивной и положительной.

Трамп частично раскрыл свои планы

Это произошло во время первого интервью лидера республиканцев после победы на президентских выборах.

Журналистка поинтересовались у будущего главы Белого дома, должна ли Украина готовиться к уменьшению помощи США, когда он вернется в должность.

Возможно. Конечно ("Probably. Sure" — англ.), — ответил Дональд Трамп.

Журналистка также напомнила, что он обещал завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа и даже еще до того, как официально станет президентом.

Я стараюсь, – заявил на это Трамп.

По его словам, у него пока не было переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным после победы на выборах.

А потом быстро уточнил, что "не разговаривал с ним недавно".

Как Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом и Макроном

Как утверждает президент Украины, встреча была "хорошей и продуктивной".

Владимир Зеленский также добавил, что они успели обсудить ситуацию на местах и "справедливый мир".

Кроме того, политики пришли к выводу, что будут продолжать работать вместе и поддерживать связь.

Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Это понятно не только нашей стране и региону. Мы видим, как сейчас Россия пытается подчинить Грузию после нескольких войн против этой страны. Россия до сих пор не отпускает Молдову. Сейчас россияне бегут из Сирии, но это не значит, что они не попытаются снова сеять там смерть.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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