Угорський лідер Віктор Орбан офіційно підтвердив, що 11 грудня провів перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним.

Орбан розкрив зміст переговорів з Путіним

За словами прем’єр-міністра Угорщини, вранці 11 грудня він провів "годинну телефонну розмову" із нелегітимним президентом Росії.

Окрім того, одіозний політик заявив про "найнебезпечніші тижні” війни РФ проти України.

Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

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Нагадаємо, 10 грудня офіційно стало відомо, що Віктор Орбан зустрівся з майбутнім президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Окрім того, наголошується, що під час зустрічі також був присутній мільярдер, бізнесмен та член команди американського лідера — Ілон Маск.

Деталі цих переговорів досі невідомі.

Влада Угорщини виступила з новою заявою щодо України

10 грудня стало відомо, що офіційний Будапешт має намір уже цього тижня продовжити свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо завершення війни РФ проти України.

Про це повідомив очільник угорського МЗС Петер Сійярто.

Варто звернути увагу на те, що його заява пролунала наступного дня після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

За словами дипломати, перемовини у Штатах підтвердили, що "не випадково... ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Дональд Трамп переміг на цих виборах".