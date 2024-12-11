Зустріч Зеленського і Трампа — з'явилися нові неочікувані деталі

Український лідер Володимир Зеленський під час останньої зустрічі з Дональдом Трампом намагався пояснити йому потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни з Росією.

Про що говорили Зеленський, Трамп і Макрон

Згідно з даними інсайдерів, під час зустрічі у Парижі президенти не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру, однак Трамп вкотре дав зрозуміти, що хоче негайного припинення вогню і переговорів для швидкого завершення війни.

Журналісти також дізналися, що майбутній очільник Білого дому поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати.

Однак все ж є вагомий “мінус”, який полягає в тому, що ні Трамп, ні наближені до нього посадовці, які займаються питаннями України, наразі не дають чіткої відповіді на те, як саме вони бачать закінчення війни.

На цьому тлі команда Володимира Зеленського відчуває ще більше невизначеності, особливо враховуючи те, що армія РФ намагається захопити дедалі більше територій до повернення Трампа у Білий дім.

За словами інсайдерів, загалом привітний характер особистого спілкування республіканця із Зеленським відрізняється від деяких його публічних висловлювань про президента України.

Макрон був на боці Зеленського

Журналісти звернули увагу на те, що український та французький лідери були на одній хвилі під час зустрічі в Парижі, однак не хотіли, щоб це виглядало так, ніби вони намагаються загнати Трампа у глухий кут.

На переконання Володимира Зеленського, на міжнародній арені російський диктатор Путін боїться лише Трампа, а також, можливо, ще Китаю.

Глава держави попередив свого візаві, що будь-який тривалий мир вимагатиме від США залишатися "по-справжньому сильними".

Двоє інших співрозмовників заявили, що Макрон використав зустріч, щоб довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі Сполученими Штатами. Поширити

Окрім того, наголошується, що президенти України і Франції пояснили Трампу, що Путін у 2024 році — не той, що був у 2017 році за його минулої каденції.