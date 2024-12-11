Встреча Зеленского и Трампа — появились новые неожиданные детали

Украинский лидер Владимир Зеленский во время последней встречи с Дональдом Трампом пытался объяснить ему потребность Украины в гарантиях безопасности в любом переговорном процессе по прекращению войны с Россией.

О чем говорили Зеленский, Трамп и Макрон

Согласно данным инсайдеров, во время встречи в Париже президенты не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, однако Трамп в очередной раз дал понять, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров для скорейшего завершения войны.

Журналисты также узнали, что будущий глава Белого дома вел себя доброжелательно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать.

Однако все же есть весомый "минус", заключающийся в том, что ни Трамп, ни приближенные к нему чиновники, занимающиеся вопросами Украины, пока не дают четкого ответа на то, каким именно они видят окончание войны.

На этом фоне команда Владимира Зеленского испытывает еще больше неопределенности, особенно учитывая, что армия РФ пытается захватить все больше территорий до возвращения Трампа в Белый дом.

По словам инсайдеров, в общем-то приветливый характер личного общения республиканца с Зеленским отличается от некоторых его публичных высказываний о президенте Украины.

Макрон был на стороне Зеленского

Журналисты обратили внимание, что украинский и французский лидеры были на одной волне во время встречи в Париже, однако не хотели, чтобы это выглядело так, будто они пытаются загнать Трампа в тупик.

По мнению Владимира Зеленского, на международной арене российский диктатор Путин боится только Трампа, а также, возможно, еще Китая.

Глава государства предупредил своего визави, что любой продолжительный мир потребует от США оставаться "по-настоящему сильными".

Два других собеседника заявили, что Макрон использовал встречу, чтобы доказать, что европейцы уже многое сделали для поддержки Украины и что они также готовы более равномерно разделить бремя безопасности с Соединенными Штатами. Поделиться

Кроме того, указано, что президенты Украины и Франции объяснили Трампу, что Путин в 2024 году — не тот, что был в 2017 году во время его прошлой каденции.