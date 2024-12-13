Введення іноземних військ в Україну. Що вирішив Трамп

За словами інсайдерів ЗМІ, майбутній президент США Дональд Трамп уже підтримав ідею введення європейських військ в Україну для контролю за припиненням вогню, якщо про це вдасться домовитися з Росією.

Трамп озвучив Зеленському своє бачення майбутнього "перемирʼя"

Як стверджують анонімні джерела, ця тема обговорювалася під час зустрічі Трампа, Зеленського і Макрона у Парижі.

Новий очільник Білого дому попередив, що Європа повинна буде взяти на себе основний тягар зобовʼязань з підтримки України та майбутнім припиненням вогню.

Окрім того, Трамп дав зрозуміти, що поки не готовий бачити Україну а НАТО, але, попри це, зробить все можливе, щоб вона була "сильною добре озброєною” після будь-якого припинення бойових дій.

Новообраний президент США додав, що Європа повинна відігравати головну роль у захисті та підтримці України, і що він хоче, щоб припинення вогню контролювали європейські війська, присутні в Україні, — пише видання. Поширити

За словами інсайдерів, на цьому тлі Трамп відкинув ідею присутності військ США в Україні.

Трамп чекає більше конкретних дій від Європи

Анонімні джерела видання стверджують, що майбутній очільник Білого дому закликав членів Євросоюзу ухвалити конкретні рішення проти Китаю.

На його переконання, саме офіційний Пекін може натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та покласти край його загарбницькій війні проти України.

У цьому контексті лідери згадували можливість використання тарифів проти Пекіна.

Згідно з даними журналістів, насправді поки Дональд Трамп не має конкретного плану щодо України.