Введення іноземних військ в Україну. Що вирішив Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації

Введення іноземних військ в Україну. Що вирішив Трамп

Трамп
Read in English
Джерело:  The Wall Street Journal

За словами інсайдерів ЗМІ, майбутній президент США Дональд Трамп уже підтримав ідею введення європейських військ в Україну для контролю за припиненням вогню, якщо про це вдасться домовитися з Росією.

Головні тези:

  • Майбутній президент США закликав Європу взяти на себе основний тягар підтримки України.
  • Трамп відкинув ідею присутності військ США в Україні, віддавши перевагу європейським силам.
  • Трамп закликав членів Євросоюзу ухвалити конкретні рішення проти Китаю, адже це може вплинути на Путіна.

Трамп озвучив Зеленському своє бачення майбутнього "перемирʼя"

Як стверджують анонімні джерела, ця тема обговорювалася під час зустрічі Трампа, Зеленського і Макрона у Парижі.

Новий очільник Білого дому попередив, що Європа повинна буде взяти на себе основний тягар зобовʼязань з підтримки України та майбутнім припиненням вогню.

Окрім того, Трамп дав зрозуміти, що поки не готовий бачити Україну а НАТО, але, попри це, зробить все можливе, щоб вона була "сильною добре озброєною” після будь-якого припинення бойових дій.

Новообраний президент США додав, що Європа повинна відігравати головну роль у захисті та підтримці України, і що він хоче, щоб припинення вогню контролювали європейські війська, присутні в Україні, — пише видання.

За словами інсайдерів, на цьому тлі Трамп відкинув ідею присутності військ США в Україні.

Трамп чекає більше конкретних дій від Європи

Анонімні джерела видання стверджують, що майбутній очільник Білого дому закликав членів Євросоюзу ухвалити конкретні рішення проти Китаю.

На його переконання, саме офіційний Пекін може натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та покласти край його загарбницькій війні проти України.

У цьому контексті лідери згадували можливість використання тарифів проти Пекіна.

Згідно з даними журналістів, насправді поки Дональд Трамп не має конкретного плану щодо України.

Ключові рішення ухвалить після того, як він сформує команду з національної безпеки і проведе подальші переговори з союзниками — а також, ймовірно, з Путіним.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як Трамп буде "ламати волю" Путіна — прогноз конгресмена Бейкона
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського і Трампа — з'явилися нові неочікувані деталі
Зеленський і Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Найнебезпечніші тижні. Орбан звернувся до Путіна після переговорів з Трампом
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?