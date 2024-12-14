Мы это сделаем. У Трампа анонсировали важное решение касательно Украины

Будущий специальный представитель Дональда Трамп по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что совершит официальные визиты, чтобы выслушать позиции Киева и Москвы относительно завершения войны.

Келлог хочет выслушать позиции Украины и РФ

Журналисты поинтересовались, планирует ли спецпредставитель визиты в Европу, Россию или Украину.

По словам Келлога, в команде Трампа готовят планы, которые заключаются в том, чтобы "поехать и просто послушать" стороны, поскольку вести переговоры от имени США там еще не уполномочены.

Но это не мешает прислушиваться к людям… более активно, учитывая календарь, пытаясь сделать это в ближайшей перспективе и убедиться, что у нас есть правильные элементы, которые мы можем представить президенту Трампу. Кит Келлог Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины

Он также напомнил, что именно новый президент США будет принимать финальные решения.

По словам Келлога, главная цель команды Дональда Трампа — помочь ему добиться успеха для американского народа.

И мы это сделаем. Мы собираемся довести эту войну в Европе до завершения, успешного завершения и для американского народа тоже, пообещал спецпредставитель. Поделиться

Что важно знать о мирном плане Келлога

Впервые о нем соратник Трампа заговорил в апреле 2024 года.

План Келлога предусматривает заморозку линии фронта после прекращения огня и демилитаризованную зону. Россия должна получить частичное смягчение санкций, а полное — только после мирного соглашения, которое "должно понравиться" Украине. Поделиться

Кроме того, указано, что в этом плане речь не идет об отказе Украины от ВОТ.

Он рассчитан на то, что возвращение территорий должно происходить дипломатическим путем.