Мы это сделаем. У Трампа анонсировали важное решение касательно Украины

Будущий специальный представитель Дональда Трамп по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что совершит официальные визиты, чтобы выслушать позиции Киева и Москвы относительно завершения войны.
Главные тезисы
- План мира Келлога предусматривает снятие санкций с РФ и заморозку фронта после прекращения огня.
- Согласно плану, возвращение украинских территорий должно происходить дипломатическим путем.
Келлог хочет выслушать позиции Украины и РФ
Журналисты поинтересовались, планирует ли спецпредставитель визиты в Европу, Россию или Украину.
По словам Келлога, в команде Трампа готовят планы, которые заключаются в том, чтобы "поехать и просто послушать" стороны, поскольку вести переговоры от имени США там еще не уполномочены.
Он также напомнил, что именно новый президент США будет принимать финальные решения.
По словам Келлога, главная цель команды Дональда Трампа — помочь ему добиться успеха для американского народа.
Что важно знать о мирном плане Келлога
Впервые о нем соратник Трампа заговорил в апреле 2024 года.
Кроме того, указано, что в этом плане речь не идет об отказе Украины от ВОТ.
Он рассчитан на то, что возвращение территорий должно происходить дипломатическим путем.
Украина должна признать, что реинтеграция этих земель потребует значительных дипломатических усилий, которые могут произойти после ухода Путина.
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