Ми це зробимо. У Трампа анонсували важливе рішення щодо України

Майбутній спеціальний представник Дональда Трамп з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що здійснить офіційні візити, щоб вислухати позиції Києва та Москви щодо завершення війни.

Келлог хоче вислухати позиції України та РФ

Журналісти поцікавилися, чи планує спецпредставник візити до Європи, Росії чи України.

За словами Келлога, у команді Трампа готують плани, які полягають у тому, щоб “поїхати й просто послухати" сторони, оскільки вести переговори від імені США там ще не вповноважені.

Але не завадить прислухатися до людей… більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу. Кіт Келлог Спеціальний представник Дональда Трампа з питань Росії та України

Він також нагадав, що саме новий президент США буде ухвалювати фінальні рішення у цьому звʼязку.

За словами Келлога, головна ціль команди Дональда Трампа — допомогти йому досягти успіху для американського народу.

І ми це зробимо. Ми збираємося довести цю війну в Європі до завершення, успішного завершення і для американського народу теж, — пообіцяв спецпредставник. Поширити

Що важливо знати про мирний план Келлога

Вперше про ньо соратник Трампа заговорив у квітні 2024 року. Він передбачає зняття санкцій з РФ та заморозку фронту.

План Келлога передбачає замороження лінії фронту через припинення вогню та демілітаризовану зону. Росія має отримати часткове пом’якшення санкцій, а повне — лише після мирної угоди, яка "має сподобатися" Україні. Поширити

Окрім того, вказано, що у цьому плані не йдеться про відмову України від ТОТ.

Він розрахований на те, що повернення територій має відбуватися дипломатичним шляхом.