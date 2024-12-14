Ми це зробимо. У Трампа анонсували важливе рішення щодо України

Майбутній спеціальний представник Дональда Трамп з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що здійснить офіційні візити, щоб вислухати позиції Києва та Москви щодо завершення війни.
Головні тези:
- План миру Келлога передбачає зняття санкцій з РФ та заморозку фронту через припинення вогню.
- Згідно плану, повернення українських територій має відбутися дипломатичним шляхом.
Келлог хоче вислухати позиції України та РФ
Журналісти поцікавилися, чи планує спецпредставник візити до Європи, Росії чи України.
За словами Келлога, у команді Трампа готують плани, які полягають у тому, щоб “поїхати й просто послухати" сторони, оскільки вести переговори від імені США там ще не вповноважені.
Він також нагадав, що саме новий президент США буде ухвалювати фінальні рішення у цьому звʼязку.
За словами Келлога, головна ціль команди Дональда Трампа — допомогти йому досягти успіху для американського народу.
Що важливо знати про мирний план Келлога
Вперше про ньо соратник Трампа заговорив у квітні 2024 року. Він передбачає зняття санкцій з РФ та заморозку фронту.
Окрім того, вказано, що у цьому плані не йдеться про відмову України від ТОТ.
Він розрахований на те, що повернення територій має відбуватися дипломатичним шляхом.
Україна повинна визнати, що реінтеграція цих земель потребуватиме значних дипломатичних зусиль, які можуть відбутися після відходу Путіна.
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