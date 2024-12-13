Росія стикнулася з новою серйозною проблемою

Про це пише російське ЗМІ The Moscow Times, яке позиціонує себе як опозиційне.

Згідно з даними видання, вугільні компанії у країні-агресорці зазнають багатомільярдних збитків.

Ба більше, станом на сьогодні вони навіть опинилися на порозі масових банкрутств.

На цьому тлі нелегітимний президент Росії наказав членам своєї команди терміново розробити пакет допомоги для вугільників. Цю інформацію уже підтвердив міністр енергетики Сергій Цивільов.

Як стверджує поплічник Путіна, важливою темою наразі залишається програма соціально-економічного розвитку Кузбасу.

Що важливо розуміти, Кузбас — це ключовий вугільний регіон Росії, на який припадає 60% видобутку кам'яного вугілля і 80% — коксівного.

Сукупний вугільний експорт з Росії в січні-липні просів на 11,4%, до 112,6 млн тонн. А постачання до Китаю, який став головним клієнтом вугільників після санкцій, просіли на 8% у першому півріччі, — йдеться в повідомленні. Поширити

Байден підготував новий план проти РФ

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена наразі активно обговорює нові та набагато жорсткіші санкції проти експорту російської нафти.

Наразі ключова ціль американського лідера — послабити військову машину диктатора Путіна ще до повернення Дональда Трампа у Білий дім.

За словами анонімних джерел, деталі можливих нових санкцій досі знаходяться у процесі розробки.

Втім відомо, що команда Джо Байдена розглядає обмеження, які можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.