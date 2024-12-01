У США описали "експрес-план" Байдена для України

Американський лідер Джо Байден планує суттєво наростити допомогу Україні та просунутися в переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом протягом останніх двох місяців свого президенства.

Що замислив Байден

З новою заявою з цього приводу виступив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Він звернув увагу на те, що нова адміністрація Дональда Трампа матиме власну політику та власний підхід до війни РФ проти України.

На цьому тлі команда Джо Байдена повинна переконатися, що Україна перебуватиме "у найкращій можливій позиції":

Ми зробимо все, що в наших силах протягом цих 50 днів, щоб надати Україні всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів. Президент доручив мені проконтролювати значне збільшення військового обладнання, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли він піде з посади. Джейк Салліван Радник президента з національної безпеки Джейк Салліван

Чи повернуть Україні ядерну зброю

За словами Джейка Саллівана, повернення Україні ядерної зброї, від якої вона добровільно відмовилась на початку 1990-х років, наразі не розглядається як одне з можливих рішення підтримки Києва.

Журналісти попросили його відреагувати на статтю The New York Times, у якій повідомлялося про те, що деякі члени команди Джо Байдена допустили можливість "повернути Україні ядерну зброю, яка була вивезена з неї після розпаду Радянського Союзу".

Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерні сили і засоби, — заявив він. Поширити

Салліван також наголосив, що чинне керівництво Білого дому зробить усе можливе, щоб передати Києву "всі можливі інструменти для зміцнення позицій на полі бою.