У США описали "експрес-план" Байдена для України

Американський лідер Джо Байден планує суттєво наростити допомогу Україні та просунутися в переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом протягом останніх двох місяців свого президенства.
Головні тези:
- Радник президента Джо Байдена наголосив на підтримці України та зміцненні її позицій на полі бою.
- Повернення Україні ядерної зброї наразі у Білому домі не розглядається.
Що замислив Байден
З новою заявою з цього приводу виступив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.
Він звернув увагу на те, що нова адміністрація Дональда Трампа матиме власну політику та власний підхід до війни РФ проти України.
На цьому тлі команда Джо Байдена повинна переконатися, що Україна перебуватиме "у найкращій можливій позиції":
Чи повернуть Україні ядерну зброю
За словами Джейка Саллівана, повернення Україні ядерної зброї, від якої вона добровільно відмовилась на початку 1990-х років, наразі не розглядається як одне з можливих рішення підтримки Києва.
Журналісти попросили його відреагувати на статтю The New York Times, у якій повідомлялося про те, що деякі члени команди Джо Байдена допустили можливість "повернути Україні ядерну зброю, яка була вивезена з неї після розпаду Радянського Союзу".
Салліван також наголосив, що чинне керівництво Білого дому зробить усе можливе, щоб передати Києву "всі можливі інструменти для зміцнення позицій на полі бою.
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