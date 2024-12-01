В США описали "экспресс-план" Байдена для Украины

Американский лидер Джо Байден планирует существенно нарастить помощь Украине и продвинуться в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом за последние два месяца своего президентства.

Что задумал Байден

С новым заявлением по этому поводу выступил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он обратил внимание на то, что новая администрация Дональда Трампа будет проводить собственную политику и выстраивать новый подход к войне РФ против Украины.

На этом фоне команда Джо Байдена должна убедиться, что Украина будет "в лучшей из возможных позиций":

Мы сделаем все, что в наших силах в течение этих 50 дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она была сильнее на переговорах. Президент поручил мне проконтролировать значительное увеличение военного оборудования, чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс. Джейк Салливан Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан

Вернут ли Украине ядерное оружие

По словам Джейка Салливана, возвращение Украине ядерного оружия, от которого она добровольно отказалась в начале 1990-х годов, пока не рассматривается как одно из возможных решений поддержки Киева.

Журналисты попросили его отреагировать на статью The New York Times, в которой сообщалось о том, что некоторые члены команды Джо Байдена допустили возможность "вернуть Украине ядерное оружие, которое было вывезено из нее после распада Советского Союза".

Это не рассматривается. Нет, мы предоставляем Украине разные конвенционные силы и средства, чтобы она могла эффективно защитить себя и дать отпор россиянам, но не ядерным силам и средствам, — заявил он. Поделиться

Салливан также подчеркнул, что действующее руководство Белого дома сделает все, чтобы передать Киеву все возможные инструменты для укрепления позиций на поле боя.