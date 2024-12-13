Российский диктатор Владимир Путин приказал своей команде немедленно принять экстренные меры для спасения российских угольных компаний.

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой

Об этом пишет российское СМИ The Moscow Times, позиционирующее себя как оппозиционное.

Согласно данным издания, угольные компании в стране-агрессорке терпят многомиллиардный ущерб.

Более того, они даже оказались на пороге массовых банкротств.

На этом фоне нелегитимный президент России приказал членам своей команды срочно разработать пакет пособий для угольщиков. Эту информацию уже подтвердил министр энергетики Сергей Цивилев.

Как утверждает приспешник Путина, важной темой остается программа социально-экономического развития Кузбасса.

Что важно понимать, Кузбасс — это ключевой угольный регион России, на который приходится 60% добычи каменного угля и 80% — коксующегося.

Совокупный угольный экспорт из России в январе-июле просел на 11,4%, до 112,6 млн. тонн. А поставки в Китай, который стал главным клиентом угольщиков после санкций, просели на 8% в первом полугодии, сказано в сообщении. Поделиться

Байден подготовил новый план против РФ

Администрация действующего президента США Джо Байдена активно обсуждает новые и гораздо более жесткие санкции против экспорта российской нефти.

Сейчас ключевая цель американского лидера — ослабить военную машину диктатора Путина еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

По словам анонимных источников, детали возможных новых санкций по-прежнему находятся в процессе разработки.

Впрочем, известно, что команда Джо Байдена рассматривает ограничения, которые могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти.