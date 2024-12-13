Путин паникует и требует экстренных действий из-за проблем с угольной промышленностью РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин паникует и требует экстренных действий из-за проблем с угольной промышленностью РФ

Путин
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин приказал своей команде немедленно принять экстренные меры для спасения российских угольных компаний.

Главные тезисы

  • Российская угольная промышленность сталкивается с многомиллионными убытками.
  • Российский угольный регион Кузбасс является ключевым для страны, однако экспорт угля из России существенно снизился.
  • Администрация Байдена готовит более жесткие санкции против экспорта российской нефти.

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой

Об этом пишет российское СМИ The Moscow Times, позиционирующее себя как оппозиционное.

Согласно данным издания, угольные компании в стране-агрессорке терпят многомиллиардный ущерб.

Более того, они даже оказались на пороге массовых банкротств.

На этом фоне нелегитимный президент России приказал членам своей команды срочно разработать пакет пособий для угольщиков. Эту информацию уже подтвердил министр энергетики Сергей Цивилев.

Как утверждает приспешник Путина, важной темой остается программа социально-экономического развития Кузбасса.

Что важно понимать, Кузбасс — это ключевой угольный регион России, на который приходится 60% добычи каменного угля и 80% — коксующегося.

Совокупный угольный экспорт из России в январе-июле просел на 11,4%, до 112,6 млн. тонн. А поставки в Китай, который стал главным клиентом угольщиков после санкций, просели на 8% в первом полугодии, сказано в сообщении.

Байден подготовил новый план против РФ

Администрация действующего президента США Джо Байдена активно обсуждает новые и гораздо более жесткие санкции против экспорта российской нефти.

Сейчас ключевая цель американского лидера — ослабить военную машину диктатора Путина еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

По словам анонимных источников, детали возможных новых санкций по-прежнему находятся в процессе разработки.

Впрочем, известно, что команда Джо Байдена рассматривает ограничения, которые могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти.

Действующий американский лидер долго не решался принять это решение из-за опасений, что оно может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в прошлом месяце.

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