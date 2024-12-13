Историческая попытка. Что известно о новом плане Байдена относительно Украины

Американский лидер Джо Байдена и его команда решили рискнуть и предпринять "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине в последние недели пребывания в Белом доме.
Главные тезисы
- Байден решил усилить поставки оружия для Украины.
- Новый пакет помощи включает в себя сотни тысяч артиллерийских снарядов, ракеты, бронетехнику и другие важные возможности для ВСУ.
- Между Украиной и США до сих пор сохраняется напряжение из-за взаимных претензий.
Байден решил рискнуть ради Украины
Администрация Джо Байдена утверждает, что с сегодняшнего дня и до середины января она намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности.
Согласно последним данным, координацию Пентагона в вопросе поставки оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
К слову, 13 декабря Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Это официально подтвердил на брифинге советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.
У США есть претензии к Украине
По словам одного из инсайдеров, по состоянию на сегодняшний день ключевой проблемой Украины являются не запасы оружия, а живая сила.
Джо Байден до сих пор призывает украинского лидера Владимира Зеленского к "решению проблем с персоналом".
Кроме того, сообщается, что Штаты готовы организовать обучение новобранцев.
Власти Украины утверждают, что проблема не в количестве солдат, а в том, что Запад не предоставляет все обещанное оружие.
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