Историческая попытка. Что известно о новом плане Байдена относительно Украины

Американский лидер Джо Байдена и его команда решили рискнуть и предпринять "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине в последние недели пребывания в Белом доме.

Байден решил рискнуть ради Украины

Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель, заявили в Белом доме. Поделиться

Администрация Джо Байдена утверждает, что с сегодняшнего дня и до середины января она намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности.

Согласно последним данным, координацию Пентагона в вопросе поставки оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

К слову, 13 декабря Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Это официально подтвердил на брифинге советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

Сегодня президент одобрил новый пакет безопасности помощи Украине. Он снабдит их дополнительными средствами противовоздушной обороны, артиллерией, дронами и бронетехникой. Джон Кирби Советник президента США

У США есть претензии к Украине

По словам одного из инсайдеров, по состоянию на сегодняшний день ключевой проблемой Украины являются не запасы оружия, а живая сила.

Джо Байден до сих пор призывает украинского лидера Владимира Зеленского к "решению проблем с персоналом".

Пока Украина не мобилизует и не учит достаточно солдат для укомплектования своих передовых подразделений, — отметил американский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Поделиться

Кроме того, сообщается, что Штаты готовы организовать обучение новобранцев.