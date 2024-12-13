Историческая попытка. Что известно о новом плане Байдена относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Историческая попытка. Что известно о новом плане Байдена относительно Украины

Байден
Читати українською
Источник:  CNN

Американский лидер Джо Байдена и его команда решили рискнуть и предпринять "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине в последние недели пребывания в Белом доме.

Главные тезисы

  • Байден решил усилить поставки оружия для Украины.
  • Новый пакет помощи включает в себя сотни тысяч артиллерийских снарядов, ракеты, бронетехнику и другие важные возможности для ВСУ.
  • Между Украиной и США до сих пор сохраняется напряжение из-за взаимных претензий.

Байден решил рискнуть ради Украины

Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель, заявили в Белом доме.

Администрация Джо Байдена утверждает, что с сегодняшнего дня и до середины января она намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности.

Согласно последним данным, координацию Пентагона в вопросе поставки оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

К слову, 13 декабря Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Это официально подтвердил на брифинге советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

Сегодня президент одобрил новый пакет безопасности помощи Украине. Он снабдит их дополнительными средствами противовоздушной обороны, артиллерией, дронами и бронетехникой.

Джон Кирби

Джон Кирби

Советник президента США

У США есть претензии к Украине

По словам одного из инсайдеров, по состоянию на сегодняшний день ключевой проблемой Украины являются не запасы оружия, а живая сила.

Джо Байден до сих пор призывает украинского лидера Владимира Зеленского к "решению проблем с персоналом".

Пока Украина не мобилизует и не учит достаточно солдат для укомплектования своих передовых подразделений, — отметил американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Кроме того, сообщается, что Штаты готовы организовать обучение новобранцев.

Власти Украины утверждают, что проблема не в количестве солдат, а в том, что Запад не предоставляет все обещанное оружие.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Трампа — появились новые неожиданные детали
Зеленский и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Ввод иностранных войск в Украину. Что решил Трамп
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Мирный" план Путина. Зеленский обратился к миру
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?