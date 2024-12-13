Історична спроба. Що відомо про новий план Байдена щодо України

Американський лідер Джо Байдена та його команда вирішили ризикнути та зробити "історичну спробу" зі збільшення постачання зброї Україні в останні тижні перебування у Білому домі.
Головні тези:
- Байден вирішив посилити постачання зброї для України.
- Новий пакет допомоги включає сотні тисяч артилерійських снарядів, ракети, бронетехніку та інші важливі можливості для ЗСУ.
- Між Україною та США досі зберігається напруга через взаємні претензії.
Байден вирішив ризикнути заради України
Адміністрація Джо Байдена стверджує, що від сьогодні і до середини січня вона має намір передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості.
Згідно з останніми даними, координацію Пентагона у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
До слова, 13 грудня Джо Байден погодив новий пакет допомоги Україні. Це офіційно підтвердив під час брифінгу радник Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.
У США є претензії до України
За словами одного з інсайдерів, станом на сьогодні ключовою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила.
Джо Байден досі закликає українського лідера Володимира Зеленського до "розв'язання проблем з персоналом".
Окрім того, наголошується, що Штати готові організувати навчання новобранців.
Влада України стверджує, що проблема не в кількості солдатів, а в тому, що Захід не надає усю зброю, яку обіцяє.
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