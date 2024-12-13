Історична спроба. Що відомо про новий план Байдена щодо України

Американський лідер Джо Байдена та його команда вирішили ризикнути та зробити "історичну спробу" зі збільшення постачання зброї Україні в останні тижні перебування у Білому домі.

Байден вирішив ризикнути заради України

Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів, — заявили в Білому домі. Поширити

Адміністрація Джо Байдена стверджує, що від сьогодні і до середини січня вона має намір передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості.

Згідно з останніми даними, координацію Пентагона у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

До слова, 13 грудня Джо Байден погодив новий пакет допомоги Україні. Це офіційно підтвердив під час брифінгу радник Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

Сьогодні президент схвалив новий пакет безпекової допомоги Україні. Він забезпечить їх додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, дронами та бронетехнікою Джон Кірбі Радник президента США

У США є претензії до України

За словами одного з інсайдерів, станом на сьогодні ключовою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила.

Джо Байден досі закликає українського лідера Володимира Зеленського до "розв'язання проблем з персоналом".

Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів, — наголосив американський чиновник, який говорив на умовах анонімності. Поширити

Окрім того, наголошується, що Штати готові організувати навчання новобранців.