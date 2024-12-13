Історична спроба. Що відомо про новий план Байдена щодо України
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Історична спроба. Що відомо про новий план Байдена щодо України

Байден
Джерело:  CNN

Американський лідер Джо Байдена та його команда вирішили ризикнути та зробити "історичну спробу" зі збільшення постачання зброї Україні в останні тижні перебування у Білому домі.

Головні тези:

  • Байден вирішив посилити постачання зброї для України.
  • Новий пакет допомоги включає сотні тисяч артилерійських снарядів, ракети, бронетехніку та інші важливі можливості для ЗСУ.
  • Між Україною та США досі зберігається напруга через взаємні претензії.

Байден вирішив ризикнути заради України

Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів, — заявили в Білому домі.

Адміністрація Джо Байдена стверджує, що від сьогодні і до середини січня вона має намір передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості.

Згідно з останніми даними, координацію Пентагона у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

До слова, 13 грудня Джо Байден погодив новий пакет допомоги Україні. Це офіційно підтвердив під час брифінгу радник Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

Сьогодні президент схвалив новий пакет безпекової допомоги Україні. Він забезпечить їх додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, дронами та бронетехнікою

Джон Кірбі

Джон Кірбі

Радник президента США

У США є претензії до України

За словами одного з інсайдерів, станом на сьогодні ключовою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила.

Джо Байден досі закликає українського лідера Володимира Зеленського до "розв'язання проблем з персоналом".

Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів, — наголосив американський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Окрім того, наголошується, що Штати готові організувати навчання новобранців.

Влада України стверджує, що проблема не в кількості солдатів, а в тому, що Захід не надає усю зброю, яку обіцяє.

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