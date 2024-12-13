"Мирний" план Путіна. Зеленський звернувся з закликом до світу

13 грудня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія здійснила один із найбільш масштабних ударів по енергетиці України.
Головні тези:
- Росія знову масовано атакує енергетику України десятками ракет та сотнями дронів.
- Світова спільнота повинна негайно відреагувати, щоб зупинити Путіна.
- Зеленський закликає союзників дати Україні якомога більше систем ППО.
Путін знову продемонстрував свої наміри
За словами українського лідера, вночі та вранці 13 грудня армія РФ випустила щонайменше 93 ракет, серед яких була і північнокорейська.
Силам ППО вдалося знищити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16.
Окрім того, вказано, що окупанти цього разу застосували майже 200 ударних дронів.
Володимир Зеленський звертає увагу на те, що це був один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці.
Як світ може допомогти Україні
За словами Зеленського, коли союзника Києва бояться реагувати чи звикають до терору, російський диктатор завжди розцінює це як дозвіл продовжувати.
Як зазначив глава держави, йдеться про силу, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло.
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