"Мирний" план Путіна. Зеленський звернувся з закликом до світу

13 грудня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія здійснила один із найбільш масштабних ударів по енергетиці України.

Путін знову продемонстрував свої наміри

За словами українського лідера, вночі та вранці 13 грудня армія РФ випустила щонайменше 93 ракет, серед яких була і північнокорейська.

Силам ППО вдалося знищити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16.

Окрім того, вказано, що окупанти цього разу застосували майже 200 ударних дронів.

Володимир Зеленський звертає увагу на те, що це був один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці.

Це такий «мирний» план Путіна — знищити все. Це так він хоче «перемовин» — тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар — масова реакція. Тільки так зупиняється терор. Володимир Зеленський Президент України

Як світ може допомогти Україні

За словами Зеленського, коли союзника Києва бояться реагувати чи звикають до терору, російський диктатор завжди розцінює це як дозвіл продовжувати.

Потрібні “петріоти”, щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет. Балачки Путіна не зупиняють — потрібна сила, яка приведе до миру, — нагадав міжнародній спільноті президент України. Поширити

Як зазначив глава держави, йдеться про силу, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло.