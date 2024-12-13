У Сухопутних військах ЗСУ анонсували масштабну трансформацію
Категорія
Україна
Дата публікації

У Сухопутних військах ЗСУ анонсували масштабну трансформацію

Сухопутні війська ЗС України
ЗСУ

У Сухопутних військах ЗСУ офіційно заявили, що запланували кардинальні зміни у рекрутингу та військовій підготовці. Окрім того, буде йтися про впровадження новітніх технологій та управління боєм, цифровізацію процесів, трансформацію управління, логістики та соцпідтримки військових.

Головні тези:

  • У новій стратегії зазначено, що в Сухопутних військах відбудеться реформування навчальних програм та центрів з використанням сучасних технологій.
  • Розпочнуться зміни у рекрутингу з прозорою моделлю та вдосконаленою соціальною підтримкою для військовослужбовців.
  • Володимир Зеленський уже підтримав цю ідею.

Трансформація Сухопутних військ України — що відомо

Про масштабні зміни повідомив командувач Михайло Драпатий під час ставки Верховного Головнокомандувача 12 грудня.

За його словами, в пріоритеті будуть люди, технології та прозоре управління.

Окрім того, наголошується, що вказана трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових.

Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління — це наш фокус уваги.

Михайло Драпатий

Михайло Драпатий

Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Фото: facebook.com/UALandForces

За словами Драпатого, цю ініціативу уже підтримав український лідер Володимир Зеленський, тому незабаром розпочнеться процес її реалізації.

Про які конкретно зміни йдеться

  1. Військова підготовка: у центрі уваги буде реформування навчальних програм і центрів, а також використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні.

  2. Рекрутинг та соціальна підтримка: йдеться про запровадження прозорої моделі рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Також запланована зміна підходу до соціальної підтримки військовослужбовця.

  3. Технології: український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.

  4. Оптимізація управлінських процесів: як зауважив Драпатий, тут важлива “маневреність та ефективність” в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.

Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка. Адже саме вони є вирішальними для боєздатності українського війська, — наголосив командувач.

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