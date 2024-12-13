У Сухопутних військах ЗСУ анонсували масштабну трансформацію

У Сухопутних військах ЗСУ офіційно заявили, що запланували кардинальні зміни у рекрутингу та військовій підготовці. Окрім того, буде йтися про впровадження новітніх технологій та управління боєм, цифровізацію процесів, трансформацію управління, логістики та соцпідтримки військових.

Трансформація Сухопутних військ України — що відомо

Про масштабні зміни повідомив командувач Михайло Драпатий під час ставки Верховного Головнокомандувача 12 грудня.

За його словами, в пріоритеті будуть люди, технології та прозоре управління.

Окрім того, наголошується, що вказана трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових.

Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління — це наш фокус уваги. Михайло Драпатий Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Фото: facebook.com/UALandForces

За словами Драпатого, цю ініціативу уже підтримав український лідер Володимир Зеленський, тому незабаром розпочнеться процес її реалізації.

Про які конкретно зміни йдеться

Військова підготовка: у центрі уваги буде реформування навчальних програм і центрів, а також використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Рекрутинг та соціальна підтримка: йдеться про запровадження прозорої моделі рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Також запланована зміна підходу до соціальної підтримки військовослужбовця. Технології: український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою. Оптимізація управлінських процесів: як зауважив Драпатий, тут важлива “маневреність та ефективність” в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.