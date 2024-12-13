У Сухопутних військах ЗСУ анонсували масштабну трансформацію

У Сухопутних військах ЗСУ офіційно заявили, що запланували кардинальні зміни у рекрутингу та військовій підготовці. Окрім того, буде йтися про впровадження новітніх технологій та управління боєм, цифровізацію процесів, трансформацію управління, логістики та соцпідтримки військових.
Головні тези:
- У новій стратегії зазначено, що в Сухопутних військах відбудеться реформування навчальних програм та центрів з використанням сучасних технологій.
- Розпочнуться зміни у рекрутингу з прозорою моделлю та вдосконаленою соціальною підтримкою для військовослужбовців.
- Володимир Зеленський уже підтримав цю ідею.
Трансформація Сухопутних військ України — що відомо
Про масштабні зміни повідомив командувач Михайло Драпатий під час ставки Верховного Головнокомандувача 12 грудня.
За його словами, в пріоритеті будуть люди, технології та прозоре управління.
Окрім того, наголошується, що вказана трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових.
За словами Драпатого, цю ініціативу уже підтримав український лідер Володимир Зеленський, тому незабаром розпочнеться процес її реалізації.
Про які конкретно зміни йдеться
Військова підготовка: у центрі уваги буде реформування навчальних програм і центрів, а також використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні.
Рекрутинг та соціальна підтримка: йдеться про запровадження прозорої моделі рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Також запланована зміна підходу до соціальної підтримки військовослужбовця.
Технології: український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.
Оптимізація управлінських процесів: як зауважив Драпатий, тут важлива “маневреність та ефективність” в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.
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