В Сухопутных войсках ВСУ анонсировали масштабную трансформацию
Категория
Украина
Дата публикации

В Сухопутных войсках ВСУ анонсировали масштабную трансформацию

Сухопутные войска ВС Украины
ВСУ
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В Сухопутных войсках ВСУ официально заявили, что запланировали кардинальные изменения в рекрутинге и военной подготовке. Кроме того, речь будет идти о внедрении новейших технологий и управления боем, цифровизации процессов, трансформации управления, логистике и соцподдержке военных.

Главные тезисы

  • В Сухопутных войсках произойдет реформирование учебных программ и центров с использованием современных технологий.
  • Начнутся изменения в рекрутинге с прозрачной моделью и усовершенствованной социальной поддержкой для военнослужащих.
  • Владимир Зеленский уже поддержал эту идею.

Трансформация Сухопутных войск Украины — что известно

О масштабных переменах сообщил командующий Михаил Драпатый во время ставки Верховного Главнокомандующего 12 декабря.

По его словам, в приоритете будут люди, технологии и прозрачное управление.

Кроме того, указано, что трансформация охватит рекрутинг и военную подготовку, новейшие технологии и управление боем, цифровизацию процессов в армии, трансформацию управления, логистики и социальной поддержки военных.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой! Люди, технологии и прозрачное управление — это наш фокус внимания.

Михаил Драпатый

Михаил Драпатый

Командующий Сухопутными войсками ВСУ

Фото: facebook.com/UALandForces

По словам Драпатого, эту инициативу поддержал украинский лидер Владимир Зеленский, поэтому вскоре начнется процесс ее реализации.

О каких конкретно изменениях идет речь

  1. Военная подготовка: в центре внимания будет реформирование учебных программ и центров, а также использование современных тренажеров и других новейших технологий в обучении.

  2. Рекрутинг и социальная поддержка: речь идет о внедрении прозрачной модели рекрутинга с нулевой терпимостью к коррупции. Также запланировано изменение подхода к социальной поддержке военнослужащего.

  3. Технологии: украинский пехотинец должен обладать технологическим преимуществом над врагом на поле боя.

  4. Оптимизация управленческих процессов: как отметил Драпатий, здесь важна "маневренность и эффективность" в административном аппарате, основой для этого будут организационные изменения и цифровизация.

Первыми сферами, которые ощутят управленческие изменения, станут логистика и военная подготовка. Ведь именно они очень важны для боеспособности украинской армии, — подчеркнул командующий.

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