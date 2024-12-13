В Сухопутных войсках ВСУ анонсировали масштабную трансформацию

В Сухопутных войсках ВСУ официально заявили, что запланировали кардинальные изменения в рекрутинге и военной подготовке. Кроме того, речь будет идти о внедрении новейших технологий и управления боем, цифровизации процессов, трансформации управления, логистике и соцподдержке военных.
Главные тезисы
- В Сухопутных войсках произойдет реформирование учебных программ и центров с использованием современных технологий.
- Начнутся изменения в рекрутинге с прозрачной моделью и усовершенствованной социальной поддержкой для военнослужащих.
- Владимир Зеленский уже поддержал эту идею.
Трансформация Сухопутных войск Украины — что известно
О масштабных переменах сообщил командующий Михаил Драпатый во время ставки Верховного Главнокомандующего 12 декабря.
По его словам, в приоритете будут люди, технологии и прозрачное управление.
Кроме того, указано, что трансформация охватит рекрутинг и военную подготовку, новейшие технологии и управление боем, цифровизацию процессов в армии, трансформацию управления, логистики и социальной поддержки военных.
По словам Драпатого, эту инициативу поддержал украинский лидер Владимир Зеленский, поэтому вскоре начнется процесс ее реализации.
О каких конкретно изменениях идет речь
Военная подготовка: в центре внимания будет реформирование учебных программ и центров, а также использование современных тренажеров и других новейших технологий в обучении.
Рекрутинг и социальная поддержка: речь идет о внедрении прозрачной модели рекрутинга с нулевой терпимостью к коррупции. Также запланировано изменение подхода к социальной поддержке военнослужащего.
Технологии: украинский пехотинец должен обладать технологическим преимуществом над врагом на поле боя.
Оптимизация управленческих процессов: как отметил Драпатий, здесь важна "маневренность и эффективность" в административном аппарате, основой для этого будут организационные изменения и цифровизация.
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