Утром в пятницу, 13 декабря, преступная армия РФ снова массированно атаковала ракетами и дронами энергетические объекты во многих областях на территории Украины.

Что известно о новой массированной вражеской ракетно-дроновой атаке по энергетике

Отмечается, что в целом взрывы раздавались во Львове и Львовской области, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельнитчине, Прикарпатье, Киеве и Киевской области, Харьковщине, Одессе, Винницкой области, Полтавской области, Тернопольщине.

В частности, враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" из Черного моря, а также баллистику.

Ту-95МС совершили пуски, ракеты вошли с севера Украины и маневрируют по областям.

Также враг выпустил ракеты "Калибр", группы крылатых ракет зашли с юга.

Зафиксированы пуски "Кинжалов" с МиГ-31К.

Мониторинговые каналы сообщили об активных пусках баллистики из Крыма.

Армия РФ массированно атаковала Украину ракетами

По состоянию на 9.30-9.50 утра вражеские ракеты продолжали двигаться на территории Хмельницкой области, курсом на город Дунаевку.

Движение вражеских ракет также было зафиксировано на юго-западе Винницкой области.

Что известно о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в Индустриальном районе Харькова зафиксирован удар российского беспилотника по пятиэтажному жилому дому.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, гимназия, ферма, погибли 11 коров.

По информации представителей Тернопольской ОВА, в результате вражеской массированной атаки без света остались более половины жителей региона.

Экстренные отключения света ввели в Киеве.

В некоторых районах Одессы исчез свет и прекращено водоснабжение.

В "Укрэнерго" сообщили об увеличении объемов отключений света на фоне массированной вражеской атаки.

В частности, "Укрэнерго" распорядилась отключать три из шести очередей потребителей из-за ракетной атаки РФ.