Утром в пятницу, 13 декабря, преступная армия РФ снова массированно атаковала ракетами и дронами энергетические объекты во многих областях на территории Украины.
Главные тезисы
- Массированные ракетные и дроновые атаки России по энергетическим объектам в Украине привели к серьезным последствиям, включая разрушения и отсутствие электроэнергии.
- Атаки заставляют Украину активизировать меры национальной безопасности и мобилизовать оборонные силы для защиты страны.
- Российская армия применяла различные виды военной техники, включая Ту-95МС, ракеты 'Калибр' и баллистику, нанося удары в разных областях Украины.
- Последствия массированных атак включают разрушения в разных областях, аварийные отключения энергоснабжения и прекращение водоснабжения в некоторых районах.
- Меры безопасности в Украине усилены после новой массированной ракетно-дроновой атаки, о которой сообщается в различных областях страны.
Что известно о новой массированной вражеской ракетно-дроновой атаке по энергетике
Отмечается, что в целом взрывы раздавались во Львове и Львовской области, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельнитчине, Прикарпатье, Киеве и Киевской области, Харьковщине, Одессе, Винницкой области, Полтавской области, Тернопольщине.
В частности, враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" из Черного моря, а также баллистику.
Ту-95МС совершили пуски, ракеты вошли с севера Украины и маневрируют по областям.
Также враг выпустил ракеты "Калибр", группы крылатых ракет зашли с юга.
Зафиксированы пуски "Кинжалов" с МиГ-31К.
Мониторинговые каналы сообщили об активных пусках баллистики из Крыма.
По состоянию на 9.30-9.50 утра вражеские ракеты продолжали двигаться на территории Хмельницкой области, курсом на город Дунаевку.
Движение вражеских ракет также было зафиксировано на юго-западе Винницкой области.
Что известно о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в Индустриальном районе Харькова зафиксирован удар российского беспилотника по пятиэтажному жилому дому.
Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, гимназия, ферма, погибли 11 коров.
По информации представителей Тернопольской ОВА, в результате вражеской массированной атаки без света остались более половины жителей региона.
Экстренные отключения света ввели в Киеве.
В некоторых районах Одессы исчез свет и прекращено водоснабжение.
В "Укрэнерго" сообщили об увеличении объемов отключений света на фоне массированной вражеской атаки.
В частности, "Укрэнерго" распорядилась отключать три из шести очередей потребителей из-за ракетной атаки РФ.
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