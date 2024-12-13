Россия массированно атаковала Украину ракетами — под ударом энергетика
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Украину ракетами — под ударом энергетика

Ракетная атака
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Источник:  online.ua

Утром в пятницу, 13 декабря, преступная армия РФ снова массированно атаковала ракетами и дронами энергетические объекты во многих областях на территории Украины.

Главные тезисы

  • Массированные ракетные и дроновые атаки России по энергетическим объектам в Украине привели к серьезным последствиям, включая разрушения и отсутствие электроэнергии.
  • Атаки заставляют Украину активизировать меры национальной безопасности и мобилизовать оборонные силы для защиты страны.
  • Российская армия применяла различные виды военной техники, включая Ту-95МС, ракеты 'Калибр' и баллистику, нанося удары в разных областях Украины.
  • Последствия массированных атак включают разрушения в разных областях, аварийные отключения энергоснабжения и прекращение водоснабжения в некоторых районах.
  • Меры безопасности в Украине усилены после новой массированной ракетно-дроновой атаки, о которой сообщается в различных областях страны.

Что известно о новой массированной вражеской ракетно-дроновой атаке по энергетике

Отмечается, что в целом взрывы раздавались во Львове и Львовской области, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельнитчине, Прикарпатье, Киеве и Киевской области, Харьковщине, Одессе, Винницкой области, Полтавской области, Тернопольщине.

В частности, враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" из Черного моря, а также баллистику.

Ту-95МС совершили пуски, ракеты вошли с севера Украины и маневрируют по областям.

Также враг выпустил ракеты "Калибр", группы крылатых ракет зашли с юга.

Зафиксированы пуски "Кинжалов" с МиГ-31К.

Мониторинговые каналы сообщили об активных пусках баллистики из Крыма.

Армия РФ провела массированную ракетно-дроновую атаку по энергообъектам в Украине
Армия РФ массированно атаковала Украину ракетами

По состоянию на 9.30-9.50 утра вражеские ракеты продолжали двигаться на территории Хмельницкой области, курсом на город Дунаевку.

Движение вражеских ракет также было зафиксировано на юго-западе Винницкой области.

Что известно о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в Индустриальном районе Харькова зафиксирован удар российского беспилотника по пятиэтажному жилому дому.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, гимназия, ферма, погибли 11 коров.

По информации представителей Тернопольской ОВА, в результате вражеской массированной атаки без света остались более половины жителей региона.

Экстренные отключения света ввели в Киеве.

В некоторых районах Одессы исчез свет и прекращено водоснабжение.

В "Укрэнерго" сообщили об увеличении объемов отключений света на фоне массированной вражеской атаки.

В частности, "Укрэнерго" распорядилась отключать три из шести очередей потребителей из-за ракетной атаки РФ.

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