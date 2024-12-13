Зранку у п’ятницю, 13 грудня, злочинна армія РФ знову масовано атакувала ракетами та дронами енергетичні об’єкти у багатьох областях на території України.

Що відомо про нову масовану ворожу ракетно-дронову атаку по енергетиці

Зазначається, що загалом вибухи лунали у Львові та Львівській області, на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині, на Прикарпатті, у Києві та Київській області, на Харківщині, в Одесі, на Вінниччині, у Полтавській області, на Тернопільщині.

Зокрема ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику.

Ту-95МС здійснили пуски, ракети увійшли з півночі України й маневрують областями.

Також ворог випустив ракети "Калібр", групи крилатих ракет зайшли з півдня.

Зафіксовано пуски "Кинджалів" з МіГ-31К.

Моніторингові канали повідомили про активні пуски балістики з Криму.

Армія РФ масовано атакувала Україну ракетами

Станом на 9:30-9:50 ранку ворожі ракети продовжували рухатись на території Хмельницької області, курсом на місто Дунаєвку.

Рух ворожих ракет також було зафіксований на південний захід Вінниччини.

Що відомо про наслідки масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по Україні

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, в Індустріальному районі Харкова зафіксовано удар російського безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, російські загарбники атакували Чернігівську область ударними дронами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, гімназія, ферма, загинули 11 корів.

За інформацією представників Тернопільскої ОВА, внаслідок ворожої масованої атаки без світла залишились більше половини жителів регіону.

Екстренні відключення світла запровадили у Києві.

У деяких районах Одеси зникло світло та було припинено водопостачання.

В “Укренерго” повідомили про збільшення обсягів відключень світла на тлі ворожої масованої атаки.

Зокрема, "Укренерго" розпорядилася відключати три з шести черг споживачів через ракетну атаку РФ.