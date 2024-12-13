"Мирный" план Путина. Зеленский обратился к миру

13 декабря глава государства Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессорка Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины.
Главные тезисы
- Россия снова массированно атакует энергетику Украины десятками ракет и сотнями дронов.
- Мировое сообщество должно немедленно отреагировать, чтобы остановить Путина.
- Зеленский призывает союзников дать Украине как можно больше систем ПВО.
Путин снова продемонстрировал свои намерения
По словам украинского лидера, ночью и утром 13 декабря армия РФ выпустила не менее 93 ракет, среди которых была и северокорейская.
Силам ПВО удалось уничтожить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря F-16.
Кроме того, указано, что оккупанты на этот раз применили почти 200 ударных дронов.
Владимир Зеленский обращает внимание на то, что это был один из самых масштабных ударов по нашей энергетике.
Как мир может помочь Украине
По словам Зеленского, когда союзники Киева боятся реагировать или привыкают к террору, российский диктатор всегда расценивает это как разрешение продолжать.
Как отметил глава государства, речь идет о силе, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло.
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