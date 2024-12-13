"Мирный" план Путина. Зеленский обратился к миру

13 декабря глава государства Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессорка Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины.

Путин снова продемонстрировал свои намерения

По словам украинского лидера, ночью и утром 13 декабря армия РФ выпустила не менее 93 ракет, среди которых была и северокорейская.

Силам ПВО удалось уничтожить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря F-16.

Кроме того, указано, что оккупанты на этот раз применили почти 200 ударных дронов.

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что это был один из самых масштабных ударов по нашей энергетике.

Это такой “мирный” план Путина — уничтожить все. Это так он хочет переговоров — терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар массовая реакция. Только так останавливается террор. Владимир Зеленский Президент Украины

Как мир может помочь Украине

По словам Зеленского, когда союзники Киева боятся реагировать или привыкают к террору, российский диктатор всегда расценивает это как разрешение продолжать.

Нужны "петриоты", чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет, — заявил президент Украины. Поделиться

Как отметил глава государства, речь идет о силе, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло.