Путін все знатиме. Генсек НАТО вказав на серйозну помилку Заходу
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Путін все знатиме. Генсек НАТО вказав на серйозну помилку Заходу

Рютте
Джерело:  Голос Америки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав західних лідерів припинити публічно обговорювати деталі можливої мирної угоди між Україною та Росією для завершення війни.

Головні тези:

  • Важливо уникати публічних обговорень гарантій миру для України.
  • Рютте заявив, що підтримка України з боку багатьох партнерів залишається непорушною, проте потрібно діяти ретельно та обережно.
  • За його словами, необхідність узгодження мирної угоди з російським диктатором вимагає стратегічного та обачного підходу до переговорного процесу.

Рютте радить політикам утриматися від гучних заяв

На переконання генсека НАТО, наразі вкрай важливо не розголошувати подробиці того, що могло б стати "сильною угодою" для України.

Марк Рютте наголосив, що союзникам Києва краще все ж не розкривати всі козирі перед російським диктатором Володимиром Путіним.

Навіщо зараз ці розмови по телебаченню? Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли Путін сяде за стіл переговорів, він вже все знатиме, що ми збираємося робити. Тому я трохи вагаюсь відповідати на ваше запитання (запитання журналістів щодо деталей мирної угоди — ред.).

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Попри це, генеральний секретар Альянсу запевнив, що підтримка України з боку багатьох її партнерів залишається "непорушною".

Без чого неможлива угода щодо завершення війни

Що важливо розуміти, генсек дав коментар після того, як 12 грудня в Брюсселі виступив зі своєю першою великою програмною промовою на посаді.

Під час неї Марк Рютте закликав не допустити домовленостей про мирну угоду без залучення до цього процесу нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Тоді ж він вказав на серйозну помилку західних лідерів, які вдалися до публічного обговорення деталей гарантій безпеки й миру для України.

Тут є величезний ризик, і ризик полягає в тому, що ми домовляємося між собою, як може виглядати мирна угода без Владіміра Путіна за столом, — заявив Марк Рютте у відповідь на запитання щодо гарантій миру для України.

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