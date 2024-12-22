Кто может ускорить вступление Украины в НАТО — объяснение Зеленского

По мнению главы государства Владимира Зеленского, именно украинские дипломаты могут ускорить процесс присоединения страны к Альянсу, однако для этого нужно придерживаться определенного алгоритма действий.
Главные тезисы
- Украинские дипломаты играют ключевую роль в ускорении вступления страны в НАТО.
- Необходимо понимать, что приглашение и членство в Альянсе являются политическими решениями.
- Важным этапом на пути к НАТО является сотрудничество украинских дипломатов с другими странами и влияние на общественного мнения.
Украинские дипломаты выполняют важную миссию
Президент обратился к работникам украинского дипведомства по случаю Дня дипломата.
Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что приглашение Украины в НАТО и членство в Альянсе являются решениями исключительно политическими.
Несмотря на это, важно понимать, смелость лидеров в таких вопросах всегда базируется на требованиях общественного мнения.
Что еще важно сделать на этом пути
По словам Владимира Зеленского, украинские дипломаты в отношениях с соответствующими странами и во всех других странах, которые могут помочь важным решениям, должны в ежедневном режиме работать на соответствующее общественное мнение.
Он также подчеркнул, что речь идет о работающих средствах, а не просто тех, которые кажутся простыми и удобными.
К слову, будущий президент США Дональд Трамп никогда не скрывал, что выступает против членства Украины в НАТО.
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