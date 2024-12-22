Кто может ускорить вступление Украины в НАТО — объяснение Зеленского
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Кто может ускорить вступление Украины в НАТО — объяснение Зеленского

Офис Президента Украины
Зеленский
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По мнению главы государства Владимира Зеленского, именно украинские дипломаты могут ускорить процесс присоединения страны к Альянсу, однако для этого нужно придерживаться определенного алгоритма действий.

Главные тезисы

  • Украинские дипломаты играют ключевую роль в ускорении вступления страны в НАТО.
  • Необходимо понимать, что приглашение и членство в Альянсе являются политическими решениями.
  • Важным этапом на пути к НАТО является сотрудничество украинских дипломатов с другими странами и влияние на общественного мнения.

Украинские дипломаты выполняют важную миссию

Президент обратился к работникам украинского дипведомства по случаю Дня дипломата.

Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что приглашение Украины в НАТО и членство в Альянсе являются решениями исключительно политическими.

Несмотря на это, важно понимать, смелость лидеров в таких вопросах всегда базируется на требованиях общественного мнения.

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Когда общество делает шаг вперед — лидеру государства, даже представителям старой школы, сложно оставаться на предыдущих позициях. Поэтому очень важно, чтобы работа по НАТО для Украины не была только кабинетной.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что еще важно сделать на этом пути

По словам Владимира Зеленского, украинские дипломаты в отношениях с соответствующими странами и во всех других странах, которые могут помочь важным решениям, должны в ежедневном режиме работать на соответствующее общественное мнение.

Он также подчеркнул, что речь идет о работающих средствах, а не просто тех, которые кажутся простыми и удобными.

Фото: president.gov.ua

Партнеры должны знать, что может дать Украина Альянсу, почему это будет лучше для всех и как это стабилизирует глобальные отношения. Альянс для Украины — это достижимо, но достижимо только тогда, когда за это решение сражаемся на всех нужных уровнях, — заявил глава государства.

К слову, будущий президент США Дональд Трамп никогда не скрывал, что выступает против членства Украины в НАТО.

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