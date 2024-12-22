Путин цинично угрожает Украине после атаки дронов на Казань

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине "многократно большими разрушениями" после мощной атаки беспилотников по российской Казани 21 декабря. Однако он до сих пор не объяснил, почему РФ более 10 лет ведет захватническую войну против Украины.

Путин свирепствует на фоне новой атаки Украины

Нелегитимный президент РФ, реагируя на атаку дронов на Казань, публично заверил россиян, что местные власти восстановят все, что было повреждено.

Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и еще пожалеет за то, что пытается сделать у нас в стране, — беззастенчиво заявил Владимир Путин. Поделиться

Несмотря на это, российский диктатор не упомянул о том, что именно страна-агрессорка РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и более 10 лет тысячи раз разрушала жилые дома в разных городах.

Ежедневно мирные украинцы подвергаются атакам российских ударных дронов и/или ракет, десятки тысяч гражданских уже погибли.

Атака дронов на Казань — что важно знать

Как уже упоминалось ранее, утром 21 декабря, по меньшей мере, 7 беспилотников ударили по российской Казани, некоторые попали в жилые дома, один из которых — в 32-этажный элитный дом.

Кроме того, аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск самолетов. В некоторых школах была проведена эвакуация.

Представители местных властей утверждали, что всего зафиксировано 8 прилетов, из них один на промпредприятие, один над рекой, еще 6 — на жилмассив.