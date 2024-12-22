Когда закончится война РФ против Украины — неожиданный прогноз МВФ
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Экономика
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Когда закончится война РФ против Украины — неожиданный прогноз МВФ

МВФ
МВФ
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В Международном валютном фонде считают, что захватническая война России против Украины закончится в конце 2025 года – это положительный сценарий. А отрицательный сценарий предполагает ее завершение в середине 2026 года.

Главные тезисы

  • В МВФ отмечают, что экономические последствия дефицита электроэнергии зимой могут быть слабее, чем ожидалось ранее.
  • Прогноз роста реального ВВП остается на уровне 2,5-3,5% в 2025 году.

МВФ выступил с собственным прогнозом

Команда Фонда представила обновленный базовый сценарий по Украине в рамках Механизма расширенного финансирования МВФ.

В документе указано, что война, по всей вероятности, завершится в конце 2025 года.

Кроме того, сообщается, что рост реального ВВП в текущем году достиг 4% в годовом измерении, что на 1 п.п. больше, чем в пятом обзоре.

При этом экономические последствия дефицита электроэнергии зимой могут быть слабее, чем ожидалось ранее. Это связано с инвестициями бизнеса в собственные генерирующие мощности, ростом потенциала для импорта из Европы и усилием по ремонту и установке дополнительных генерирующих мощностей и распределительных сетей.

Фото: скриншот

Что еще прогнозируют в МВФ

Следует обратить внимание на то, что инфляция на конец года была пересмотрена в сторону повышения на 1 в. п. до 10%.

В первую очередь это произошло из-за дальнейшего давления со стороны ускорения роста цен на сырые продукты питания, что также повлияло на основные продовольственные товары.

Кроме того, свою роль в этом процессе сыграла амортизация предыдущих периодов, рост заработных плат и цен на энергоносители.

Прогноз роста реального ВВП остается без изменений на уровне 2,5-3,5% в 2025 году. Это связано с более высоким потенциалом от ускорения ремонта энергетических мощностей в 2024 году и ввода новых мощностей в 2025 году, которые, однако, будут нивелированы последствиями более жесткого рынка труда, что будет способствовать повышению роста доходов и потребления на фоне ослабления ценового давления.

В документе также указано, что средняя инфляция была пересмотрена в сторону повышения относительно прошлого отчета МВФ на 1,3 п.п. до 10,3%.

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