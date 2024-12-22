Когда закончится война РФ против Украины — неожиданный прогноз МВФ

В Международном валютном фонде считают, что захватническая война России против Украины закончится в конце 2025 года – это положительный сценарий. А отрицательный сценарий предполагает ее завершение в середине 2026 года.
Главные тезисы
- В МВФ отмечают, что экономические последствия дефицита электроэнергии зимой могут быть слабее, чем ожидалось ранее.
- Прогноз роста реального ВВП остается на уровне 2,5-3,5% в 2025 году.
МВФ выступил с собственным прогнозом
Команда Фонда представила обновленный базовый сценарий по Украине в рамках Механизма расширенного финансирования МВФ.
В документе указано, что война, по всей вероятности, завершится в конце 2025 года.
Кроме того, сообщается, что рост реального ВВП в текущем году достиг 4% в годовом измерении, что на 1 п.п. больше, чем в пятом обзоре.
Что еще прогнозируют в МВФ
Следует обратить внимание на то, что инфляция на конец года была пересмотрена в сторону повышения на 1 в. п. до 10%.
В первую очередь это произошло из-за дальнейшего давления со стороны ускорения роста цен на сырые продукты питания, что также повлияло на основные продовольственные товары.
Кроме того, свою роль в этом процессе сыграла амортизация предыдущих периодов, рост заработных плат и цен на энергоносители.
В документе также указано, что средняя инфляция была пересмотрена в сторону повышения относительно прошлого отчета МВФ на 1,3 п.п. до 10,3%.
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