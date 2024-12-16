Каждый день более тысячи россиян "добровольно" подписывают контракты с Министерством обороны РФ и отправляются на войну против Украины.

Сколько РФ ежедневно отправляет на фронт для смерти

Как заявил российский диктатор Владимир Путин, эти люди заключают контракты, "чтобы защищать Россию".

Ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно уходят на фронт, — заявил Путин. Поделиться

Путин также отметил необходимость расширения военного и технического сотрудничества с партнерами и союзниками, среди которых он назвал большинство стран мира.

Кроме того, он утверждает, что в этом году более 430 тысяч россиян якобы добровольно подписали контракты с Минобороны РФ, что на 130 тысяч больше, чем в прошлом году.

РФ понесла рекордные потери живой силы в течение ноября

Как сообщили в Минобороны Украины, такое количество потерь сопоставимо с более чем 3 мотострелковыми дивизиями сухопутных войск росармии.

По данным Генерального штаба ВСУ, в ноябре в течение одних суток наши воины "задвухсотили" и "затрехсотили" 2 030 вражеских солдат. Это также самый высокий показатель потерь врага за сутки от 24 февраля 2022 года, говорится в заявлении МОУ.

Кроме того, за ноябрь украинские защитники поразили 307 танков врага. А это самый высокий показатель осени этого года.

В Минобороны подчеркнули, что один танковый батальон российской армии состоит из 31 машины, следовательно, за ноябрь оккупанты потеряли эквивалент почти 10 танковых батальонов. Примерная стоимость этих потерь составляет 450 миллионов долларов США.

Кроме того, в ноябре украинские силы поразили 899 боевых бронированных машин (ББМ), что эквивалентно почти четырем мотострелковым дивизиям. Примерная стоимость этой техники составляет не менее полумиллиарда долларов.

Относительно артиллерийских потерь украинские воины уничтожили 884 единицы артиллерийских средств россиян. Ввиду того, что один артиллерийский дивизион российской армии имеет 18 самоходных установок, это соответствует потерям 49 артдивизионов.