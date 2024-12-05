Разведка Британии назвала причины рекордных потерь армии РФ в течение ноября

Среднесуточные потери РФ в войне против Украины достигли рекордного уровня в ноябре 2024 года. Это связано с интенсивными пехотными атаками на фронте.

Британская разведка объяснила рекордные потери в российской армии

По данным британской разведки, ноябрь 2024 стал самым дорогим месяцем войны для России.

Согласно отчету Генштаба Украины, потери составили 45 680 человек. Для сравнения, в октябре этот показатель составлял 41 980. Таким образом, ноябрь стал пятым месяцем подряд рост потерь среди российских военных.

Этот высокий уровень потерь, вероятно, является результатом активизации русских наступательных действий. Россия пытается оказывать давление на украинские позиции, проводя атаки на нескольких направлениях, в том числе возле Курска, Купянска, Торецкая, Покровская и Великой Новоселки, отмечают в Минобороны Великобритании. Поделиться

Фото — x.com/DefenceHQ

Аналитики прогнозируют, что среднесуточные потери России могут остаться на уровне более 1 000 человек в декабре 2024 года, несмотря на зимние погодные условия из-за продолжения интенсивных пехотных операций.

Согласно сведениям Генштаба Украины, средний ежедневный уровень потерь в ноябре составил 1 523 человека, что является третьим месяцем подряд с рекордно высокими показателями.

В частности, 28 ноября был зафиксирован новый максимум — 2030 потерь за один день, впервые превысив отметку в 2000 человек.

РФ понесла рекордные потери живой силы в течение ноября

Как сообщили в Минобороны Украины, такое количество потерь сопоставимо с более чем 3 мотострелковыми дивизиями сухопутных войск росармии.

По данным Генерального штаба ВСУ, в ноябре в течение одних суток наши воины "задвухсотили" и "затрехсотили" 2 030 вражеских солдат. Это также самый высокий показатель потерь врага за сутки от 24 февраля 2022 года, говорится в заявлении МОУ. Поделиться

Кроме того, за ноябрь украинские защитники поразили 307 танков врага. А это самый высокий показатель осени этого года.

Фото — Минобороны Украины

В Минобороны подчеркнули, что один танковый батальон российской армии состоит из 31 машины, следовательно, за ноябрь оккупанты потеряли эквивалент почти 10 танковых батальонов. Примерная стоимость этих потерь составляет 450 миллионов долларов США.

Кроме того, в ноябре украинские силы поразили 899 боевых бронированных машин (ББМ), что эквивалентно почти четырем мотострелковым дивизиям. Примерная стоимость этой техники составляет не менее полумиллиарда долларов.

Относительно артиллерийских потерь украинские воины уничтожили 884 единицы артиллерийских средств россиян. Ввиду того, что один артиллерийский дивизион российской армии имеет 18 самоходных установок, это соответствует потерям 49 артдивизионов.