Розвідка Британії назвала причини рекордних втрат армії РФ протягом листопада

Середньодобові втрати РФ у війні проти України досягли рекордного рівня в листопаді 2024 року. Це пов’язано з інтенсивними піхотними атаками на фронті.

Британська розвідка пояснила рекордні втрати у російській армії

За даними британської розвідки, листопад 2024 року став найдорожчим місяцем війни для Росії.

Ззгідно зі звітом Генштабу України, втрати склали 45 680 осіб. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 41 980. Таким чином, листопад став п’ятим поспіль місяцем зростання втрат серед російських військових.

Цей високий рівень втрат, імовірно, є наслідком активізації російських наступальних дій. Росія намагається чинити тиск на українські позиції, проводячи атаки на кількох напрямках, зокрема біля Курська, Куп’янська, Торецька, Покровська та Великої Новосілки, — зазначають у Міноборони Великобританії. Поширити

Фото — x.com/DefenceHQ

Аналітики прогнозують, що середньодобові втрати Росії можуть залишитися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року, попри зимові погодні умови, через продовження інтенсивних піхотних операцій.

Згідно зі зведеннями Генштабу України, середній щоденний рівень втрат у листопаді становив 1 523 особи, що є третім поспіль місяцем із рекордно високими показниками.

Зокрема, 28 листопада було зафіксовано новий максимум — 2 030 втрат за один день, вперше перевищивши позначку у 2 000 осіб.

РФ зазнала рекордних втрат живої сили протягом листопада

Як повідомили в Міноборони України, така кількість втрат співставна з понад 3 мотострілецькими дивізіями сухопутних військ росармії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни "задвухсотили" та "затрьохсотили" 2 030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року, — йдеться в заяві МОУ. Поширити

Крім того, протягом листопада українські захисники уразили 307 танків ворога. А це — найвищий показник осені цього року.

Фото — Міноборони України

У Міноборони підкреслили, що один танковий батальйон російської армії складається з 31 машини, отже, за листопад окупанти втратили еквівалент майже 10 танкових батальйонів. Орієнтовна вартість цих втрат становить 450 мільйонів доларів США.

Крім того, в листопаді українські сили уразили 899 бойових броньованих машин (ББМ), що еквівалентно майже чотирьом мотострілецьким дивізіям. Орієнтовна вартість цієї техніки становить не менше пів мільярда доларів.

Щодо артилерійських втрат, то українські воїни знищили 884 одиниці артилерійських засобів росіян. Зважаючи на те, що один артилерійський дивізіон російської армії має 18 самохідних установок, це відповідає втратам 49 артдивізіонів.