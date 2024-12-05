Розвідка Британії назвала причини рекордних втрат армії РФ протягом листопада

Середньодобові втрати РФ у війні проти України досягли рекордного рівня в листопаді 2024 року. Це пов’язано з інтенсивними піхотними атаками на фронті.
Головні тези:
- Листопад 2024 року став найдорожчим місяцем війни для Росії, з втратами в 45 680 осіб, що є п'ятим місяцем зростання втрат серед російських військових підряд.
- Середньодобові втрати Росії можуть залишитися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року через продовження інтенсивних піхотних операцій.
- У листопаді українські захисники уразили 307 танків ворога та 899 бойових броньованих машин, призводячи до значних втрат для російської армії.
- Знищено 884 артилерійських засоби росіян, втрати яких відповідають 49 артдивізіонам. Орієнтовна вартість всіх знищених артсистем оцінюється в 700 мільйонів доларів.
- Листопад 2024 року став рекордним за втратами живої сили для РФ, з втратами, що еквівалентні понад 3 мотострілецьким дивізіям російських військ.
Британська розвідка пояснила рекордні втрати у російській армії
За даними британської розвідки, листопад 2024 року став найдорожчим місяцем війни для Росії.
Ззгідно зі звітом Генштабу України, втрати склали 45 680 осіб. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 41 980. Таким чином, листопад став п’ятим поспіль місяцем зростання втрат серед російських військових.
Аналітики прогнозують, що середньодобові втрати Росії можуть залишитися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року, попри зимові погодні умови, через продовження інтенсивних піхотних операцій.
Згідно зі зведеннями Генштабу України, середній щоденний рівень втрат у листопаді становив 1 523 особи, що є третім поспіль місяцем із рекордно високими показниками.
Зокрема, 28 листопада було зафіксовано новий максимум — 2 030 втрат за один день, вперше перевищивши позначку у 2 000 осіб.
РФ зазнала рекордних втрат живої сили протягом листопада
Як повідомили в Міноборони України, така кількість втрат співставна з понад 3 мотострілецькими дивізіями сухопутних військ росармії.
Крім того, протягом листопада українські захисники уразили 307 танків ворога. А це — найвищий показник осені цього року.
У Міноборони підкреслили, що один танковий батальйон російської армії складається з 31 машини, отже, за листопад окупанти втратили еквівалент майже 10 танкових батальйонів. Орієнтовна вартість цих втрат становить 450 мільйонів доларів США.
Крім того, в листопаді українські сили уразили 899 бойових броньованих машин (ББМ), що еквівалентно майже чотирьом мотострілецьким дивізіям. Орієнтовна вартість цієї техніки становить не менше пів мільярда доларів.
Щодо артилерійських втрат, то українські воїни знищили 884 одиниці артилерійських засобів росіян. Зважаючи на те, що один артилерійський дивізіон російської армії має 18 самохідних установок, це відповідає втратам 49 артдивізіонів.
Загальна вартість знищених артсистем оцінюється в 700 мільйонів доларів.
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