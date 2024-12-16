Путін озвучив кількість росіян, яких щоденно відправляє гинути на фронті

Щодня понад тисячу росіян “добровільно” підписують контракти з Міністерством оборони РФ та відправляються на війну проти України. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Щодня понад тисячу росіян добровільно вступають на фронт, укладаючи контракти з Міністерством оборони РФ за заявою Володимира Путина.
- За даними Міноборони України, російські втрати у листопаді співставні з понад 3 мотострілецькими дивізіями сухопутних військ.
- Міноборона України повідомляє про знищення 307 танків, 899 бойових броньованих машин та 884 артилерійських засобів росіян у листопаді.
- Протягом місяця українські захисники завдали РФ втрат на 450 мільйонів доларів у техніці та озброєнні.
- Російські армії зазнали найвищих втрат ворога з лютого 2022 року, що свідчить про успішну оборону українських сил у зіткненнях з окупантами.
Скільки РФ щоденно відправляє на фронт для смерті
Як заявив російський диктатор Володимир Путін, ці люди укладають контракти, "щоб захищати Росію".
Путін також наголосив на необхідності розширення військового та технічного співробітництва з партнерами й союзниками, серед яких він назвав більшість країн світу.
Крім того, він стверджує, що цього року понад 430 тисяч росіян нібито добровільно підписали контракти з Міноборони РФ, що на 130 тисяч більше, ніж у попередньому році.
РФ зазнала рекордних втрат живої сили протягом листопада
Як повідомили в Міноборони України, така кількість втрат співставна з понад 3 мотострілецькими дивізіями сухопутних військ росармії.
За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни "задвухсотили" та "затрьохсотили" 2 030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року, — йдеться в заяві МОУ.
Крім того, протягом листопада українські захисники уразили 307 танків ворога. А це — найвищий показник осені цього року.
У Міноборони підкреслили, що один танковий батальйон російської армії складається з 31 машини, отже, за листопад окупанти втратили еквівалент майже 10 танкових батальйонів. Орієнтовна вартість цих втрат становить 450 мільйонів доларів США.
Крім того, в листопаді українські сили уразили 899 бойових броньованих машин (ББМ), що еквівалентно майже чотирьом мотострілецьким дивізіям. Орієнтовна вартість цієї техніки становить не менше пів мільярда доларів.
Щодо артилерійських втрат, то українські воїни знищили 884 одиниці артилерійських засобів росіян. Зважаючи на те, що один артилерійський дивізіон російської армії має 18 самохідних установок, це відповідає втратам 49 артдивізіонів.
Загальна вартість знищених артсистем оцінюється в 700 мільйонів доларів.
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