Путін озвучив кількість росіян, яких щоденно відправляє гинути на фронті

Щодня понад тисячу росіян “добровільно” підписують контракти з Міністерством оборони РФ та відправляються на війну проти України. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Скільки РФ щоденно відправляє на фронт для смерті

Як заявив російський диктатор Володимир Путін, ці люди укладають контракти, "щоб захищати Росію".

Щодня в середньому понад тисячу осіб вступають на військову службу за контрактом. Люди добровільно йдуть на фронт, — заявив Путін. Поширити

Путін також наголосив на необхідності розширення військового та технічного співробітництва з партнерами й союзниками, серед яких він назвав більшість країн світу.

Крім того, він стверджує, що цього року понад 430 тисяч росіян нібито добровільно підписали контракти з Міноборони РФ, що на 130 тисяч більше, ніж у попередньому році.

РФ зазнала рекордних втрат живої сили протягом листопада

Як повідомили в Міноборони України, така кількість втрат співставна з понад 3 мотострілецькими дивізіями сухопутних військ росармії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни "задвухсотили" та "затрьохсотили" 2 030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року, — йдеться в заяві МОУ.

Крім того, протягом листопада українські захисники уразили 307 танків ворога. А це — найвищий показник осені цього року.

У Міноборони підкреслили, що один танковий батальйон російської армії складається з 31 машини, отже, за листопад окупанти втратили еквівалент майже 10 танкових батальйонів. Орієнтовна вартість цих втрат становить 450 мільйонів доларів США.

Крім того, в листопаді українські сили уразили 899 бойових броньованих машин (ББМ), що еквівалентно майже чотирьом мотострілецьким дивізіям. Орієнтовна вартість цієї техніки становить не менше пів мільярда доларів.

Щодо артилерійських втрат, то українські воїни знищили 884 одиниці артилерійських засобів росіян. Зважаючи на те, що один артилерійський дивізіон російської армії має 18 самохідних установок, це відповідає втратам 49 артдивізіонів.