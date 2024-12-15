ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 12 танків та 32 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 762 440 військових.
Головні тези:
- Українські військові знищили понад 1200 солдатів РФ, 12 танків та 32 бойові броньовані машини на фронті.
- З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії становить 762 440 військових.
- Генштаб повідомив про знищення значної кількості техніки російської армії, включаючи танки, ББМ, артилерійські системи та літаки.
- Протягом минулої доби зафіксовано 292 бойових зіткнення на фронті з ворогом.
- Окупанти намагалися прорвати оборону Українських військ у різних районах, проте безуспішно завдяки успішній обороні та відбитим атакам.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1280 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9551 (+12) од,
бойових броньованих машин — 19707 (+32) од,
артилерійських систем — 21128 (+26) од,
РСЗВ — 1256 (+3) од,
засоби ППО — 1025 (+2) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20356 (+127),
крилаті ракети — 2943 (+2),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31398 (+181) од,
спеціальна техніка — 3648 (+4)
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 292 бойових зіткнення.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак загарбників поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни.
Ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації на Сіверському напрямку. Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового.
Минулої доби на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Часів Яр.
Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію неподалік населеного пункту Торецьк, ворог здійснив 5 марних спроб посунути наших оборонців із займаних позицій.
Минулої доби на Курахівському напрямку Сили оборони відбивали ворожі атаки у районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка, де окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 37 атак окупантів в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка.
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